Bottas: "Formula 1, yarış sayısı anlamında sınıra yaklaşıyor"

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Formula 1 yeni sezonda 23 yarışlık bir takvime sahip olacak ve bu takvimin, önümüzdeki yıllarda daha da genişleme ihtimali var.

Bu, artık hemen hemen her hafta sonu yarış olduğu ve hem pilotların hem de mekanikerlerin çok az dinlenebildiği anlamına geliyor.

Bu yıl Alfa Romeo'nun bir parçası olacak Bottas, 23 yarışlık Formula 1 takviminin, kendileri için sınırda olduğunu söyledi.

Beyond The Grid podcast'ine konuşan Bottas, "Sınıra ulaşmaya başladığımızı hissediyorum."

"Benim hissettiğim şey bu. Bu seneden daha sıkışık bir takvimi ve daha fazla yarışı bence kaldıramayız."

"Yani zaman ve lojistik anlamında bunun ne kadar mümkün olacağına bakmak gerekiyor. Fakat bence şu anda iyi durumdayız. Ben böyle düşünüyorum." dedi.

Önümüzdeki yoğun yıla rağmen Bottas, sezonun gidişatı hakkında iyimser görünüyor.

Fin pilot, "Takvim aslında iyi görünüyor."

"Başlangıçta dört tane üçlü yarış olacağını düşünmüştüm ama artık sadece iki tane var ve buna rağmen iyi bir Ağustos tatiline sahibiz."

"Evet biraz yoğun olacak ama sorun değil. Formula 1'in eğlenceli tarafı, zamanın akıp gitmesi. Bu sporun size verdiği adrenalin, sürekli devam etmenizi sağlıyor."

"Neredeyse sonsuza kadar devam ediyorsunuz." dedi.

Yoğun takvimin yeni ortamına daha çabuk uyum sağlaması açısından faydalı olup olmayacağı sorulduğunda Bottas, "Hem benim için hem bir ekip olarak bizim için, muhtemelen evet, faydalı olacak."

"Fakat herkes için aynı. Yeni bir araçla mümkün olduğunca çok mesafe tamamlamak ve deneyim kazanmak istiyorsunuz. Fakat bence bizim için iyi bir fırsat olacak." dedi.

Alfa Romeo bu yıl Bottas ve Guanyu Zhou ile yarışacak.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images