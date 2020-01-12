Bottas, Finlandiya'da yılın yarış pilotu seçildi

Valtteri Bottas, 2019 yılında kariyerinin en iyi sezonunu geçirmiş ve sezonu ikinci sırada noktalamıştı.

Artan performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fin pilotun bu performansı, Finlandiya'nın motor sporları organizatörü AKK'nin Jyväskylä'daki galasında ödüllendirdi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Bottas, "Yılın Yarış Pilotu" seçildi.

Bottas ödül sonrası federasyona teşekkür ederken, ne zaman ralliye geçeceği yönündeki soruları da yanıtladı.

Fin pilot, 2019'da pek çok kez ralli araçlarını test etmişti.

Arctic Lapland Rally'e katılacak olan Bottas, "Bu üçüncü rallim olacak ve şimdi çok daha fazla deneyimim var. Bu sporu gerçekten seviyorum, bu yüzden Arctic Lapland Rally'e dönmeye karar verdim. Geçen yıl yeteneklerimi geliştirmek için birkaç testte yer aldım.. Harika bir arabanız olsa bile, iyi bir sonuç elde etmek kolay değil."

"Rakiplerimin nasıl olacağını bilmiyorum, ama en azından aralarında bu sezon WRC'de yer alacak ve elbette elinden gelenin en iyisini yapacak olan Kalle Rovanpera var. Kendimi onunla kıyaslamak zor. Bu biraz da, Formula 1 aracının direksiyonunda benimle yarışmaya çalışıyormuş gibi bir şey."

"Kendime özel hedefler koymuyorum. Tabii ki, geçen yıla göre daha daha güven içinde olacağım ve cesurca zorlayacağım. Ama benim için asıl önemli olan eğlenmek." dedi.

Ne zaman Finlandiya Rallisi'ne katılacağı sorusuna ise, “Muhtemelen, Macaristan Grand Prix'siyle çakışmayacağı zaman olacak. Bir gün buna katılmaya çalışacağım. Bu harika olurdu. Ama şu anda önceliğim Formula 1. Belli hedefler belirledim ve onlara ulaşmak istiyorum.” yanıtını verdi.

Valtteri Bottas, Citroën DS3 WRC aracını sürüyor Fotoğraf: Morgan Mathurin

Alakalı video