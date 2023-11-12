Bottas: "FIA, pist limitleri konusunu yavaş yavaş anlamaya başladı"
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, pist limitleriyle ilgili endişelerin yakında FIA tarafından tamamen ele alınmasını bekliyor.
Bu tür sorunlar, Austin'de gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'si de dahil olmak üzere, bu yıl zaman zaman gündemi epey meşgul etti.
Haas takımı Amerika GP sonuçlarına itiraz ederek, hakemlerin pist limiti ihlallerinin tamamını dikkate almadığını iddia etti.
Bu tür ihlallerle ilgili bir başka sorun da, sürücülerin rakiplerinin önüne geçmek için kasıtlı olarak pist dışına çıkması çünkü bunu yapmanın 5 saniyelik bir cezası oluyor ve sürücü, öndeki ismi geçtikten sonra bu farkı kolayca açabiliyor.
Bundan ötürü de eğer öndeki araç çok yavaşsa, onu pist dışından geçmek ve farkı açmaya çalışmak en mantıklı şey.
Bu konuda değinen Valtteri Bottas, "Bazı durumlarda, 10 tur boyunca başka bir aracın arkasında sıkışıp kalmışsanız ve 10 saniye kaybetme riskiniz varsa, böyle bir suça yönelebilirsiniz."
"Bu durum kolay değil ve nadiren oluyor ancak yine de olabilir."
Fotoğraf: Alfa Romeo
Valtteri Bottas, Alfa Romeo
"Her şey koşullara bağlı. Herkes pist dışından geçiş yaparsanız, pozisyonunuzu vermek zorunda kalacağınızı biliyor."
"Ancak kerblerin dışı çakıl olsaydı, hiçbir sorun kalmazdı. Örneğin, Avusturya Grand Prix'sinden önce Red Bull Ring'de yapılan değişiklikler fena değildi. Orada bazı yerlere çakıl eklediler ve bu oldukça etkili bir çözüm oldu."
"FIA'nın durumu anlamaya başladığını düşünüyorum çünkü artık bu sorun nedeniyle iş yükleri artıyor ve sonunda acımasızca eleştiriliyorlar."
"Her hatayı takip etmeleri mümkün değil, bu nedenle önümüzdeki sezon bazı çözümler sunacaklarına inanıyorum."
"Onlardan beklediğimiz de bu ve bence bu sorunu oldukça ciddiye alıyorlar." dedi.
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