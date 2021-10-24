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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Bottas: "Ferrari ve McLaren sürücülerini geçmek zor olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Valtteri Bottas, Formula 1 Amerika Grand Prix'sinde McLaren ve Ferrari pilotlarını pist üstünde geçmenin zor olacağını, bu sebeple de grid cezası sonrası yükselmelerinin kolay olmayacağını belirtti.

Bottas: "Ferrari ve McLaren sürücülerini geçmek zor olacak"

Finlandiyalı pilot, "dağınık" son turunun ardından cumartesi günü COTA'da gerçekleştirilen sıralama turlarını dördüncü sırada bitirdi ve yeni bir içten yanmalı motora geçtiği için, pazar günü dokuzuncu sıradan başlayacak.

Mercedes pilotu Bottas, ön tarafta iki Red Bull sürücüsüne karşı mücadele etmek zorunda olan Lewis Hamilton'a katılmak için, Pierre Gasly'nin AlphaTauri'sini ve hem McLaren hem de Ferrari pilotlarını geçmek zorunda kalacak.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, şu anda şampiyona üçüncülüğü için savaşan McLaren ve Ferrari hakkında şunları söyledi: "Onlar kesinlikle geçmesi en kolay araç değiller."

"Dün hissettiklerime bakarsam, öndeki aracı takip etmek gerçekten çok zordu. Ancak en azından hemen hemen herkes için çift pit stoplu bir yarış olacak gibi duruyor. Bu yüzden stratejide en az iki fırsatımız olacak. Ayrıca asla nasıl fırsatlar ortaya çıkacağını bilemezsiniz."

Bottas üçüncü bölümde attığı son turun, planladıkları gibi gitmediğinin de altına çizdi.

"Elbette mümkün olduğunca yukarıda olmaya çalıştım ama üçüncü bölümdeki ikinci turumun, son sektörü oldukça dağınıktı. Önden kayma vardı ve ön taraf kilitlendi. Bu da bana çok fazla vakit kaybettirdi. Yani attığım ilk turun bile yarısı iyiydi çünkü üçüncü sektörde harika bir iş yapmadım. Durum bu şekilde ve işte dokuzuncu başlıyoruz."

Red Bull'un hızı sorulduğunda Bottas, "Dün oldukça iyi görünüyorlardı ve bu yüzden şaşırtıcı olmadı. Bence gece yaptıkları çalışmalarda, bize kıyasla daha fazla şey buldular.

"Kendi açımdan aracımız, düne göre çok daha iyi hissettirdi ancak Red Bull performans anlamında daha büyük bir adım attı. Bugün kesinlikle üstün olan taraf onlardı. Yarış hızının ise oldukça benzer olacağını düşünüyorum." dedi.

Bu yıl şimdiye kadar üç kez grid cezası alan Bottas, sahip olduğu yeni motorlarla beraber artık sezon sonuna kadar ceza almamayı umuyor.

"Bu bizim için üzücü bir şey ve son yarışlarda çok fazla şanssızlık vardı. Şimdi en azından sadece beş sıralık bir cezam var ama her puan için savaşırken asla yardımcı olmuyor, işleri daha da zorlaştırıyor. Fakat umut ediyorum ki sezonun geri kalan kısmı iyi ve ceza almadan geçecek."

"Sorunun tam olarak ne olduğunu biliyoruz, bazen biraz değişiyor ama çoğunlukla aynı oluyor. Henüz bunun için uygun bir çözüm yok. Fakat en azından burada kullandığım motorda herhangi bir sorun yaşamadık."

"Ayrıca parça havuzunda bulunan ve hâlâ oldukça yeni olan diğer motor da gayet iyi çalışıyor. Umarım bu iki motorla sezon sonuna kadar gidebilirim."

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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