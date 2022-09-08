Bottas: "Ferrari motoru, Mercedes motoruna göre daha sürülebilir"

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2013'te Williams ile F1'e giriş yapan Bottas, ilk sezonunda Renault motorunu kullanmasının ardından 2014'te Mercedes'in V6 turbo motorunu kullanmaya başladı ve bu süreç 2021 sonunda Mercedes'ten ayrılmasına kadar devam etti.

Bottas, bu sezon Alfa Romeo takımına geçmesiyle Ferrari'nin V6 turbo motorunu da tatmış oldu. Bottas, güç çıkışı açısından Ferrari'nin mevcut güç ünitesini Mercedes'in 2021 güç ünitesiyle kıyasladı ve performansların benzer seviyede olduğunu söyledi. Ancak Bottas, sürüş açısından Ferrari motorunun daha iyi hissettirdiğini ekledi.

Bottas, "Geçen seneki motorla kıyaslayacak olursam, güç seviyesinin çok benzer hissettirdiğini söyleyebilirim. Geçen seneki motorumda, dayanıklılık konusunda sorunlar vardı. Geçen sene 8 motor kullandım. Bu sene ise şu ana kadar 6 motor kullandım, oldukça yakın."

"Ferrari'nin sürülebilirliği gerçekten pürüzsüz. En büyük fark bu. Ferrari'deki en büyük ilerlemenin sürülebilirlik olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şu ana kadar yarıştığı takımları kıyaslanması istendiğinde ise Bottas, "Her takım tabii ki farklıdır. Her takım içerisindeki atmosfer farklıdır. Williams daha çok aile gibiydi çünkü test pilotu olarak orada başladım. Onların gelişim pilotuydum ve onlar bana yarışma fırsatı verdi. Onlar adına yarışarak 4 sezon geçirdim."

"Mercedes oldukça yüksek baskı altında gerçekten hızlı yarış araçları üretiyordu ve başarılıydı. Bu takım ise biraz İtalyan dokunuşu olan daha saf yarış takımı gibi hissettiriyor. Oldukça hoş ve biraz farklı. Açıkçası bu takımla yolculuğumun henüz başındayım ancak şu ana kadar gerçekten sevdim. Ayrıca Sauber tarafından gelen İsviçre zihniyeti gerçekten kesin ve her şey oldukça basit. Yani, güzel." şeklinde cevap verdi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Antonin Vincent / DPPI

Alfa Romeo ve Bottas, bu sezona oldukça güçlü başlasa da takımın her iki pilotu da Kanada GP'den bu yana puan kazanamadı.

Kendilerinin yerinde sayarken rakiplerinin mi ilerlediğinin sorulması üzerine Bottas, "Sanırım McLaren ve Alpine gibi rakiplerimiz, bizden daha fazla güncelleme yaptılar. Onlar bu hafta sonu, Monza Kanadı için yapılan güncellemeler haricinde bize göre daha istikrarlı güncellemeler getirdiler. Biz de Austin ya da Japonya gibi bir şeyler getireceğiz."

"Ancak sanırım hepsi o kadar olacak. Sene başında hemen hemen minimum ağırlık kuralına uyan birkaç takımdan birisiydik. Şimdi çoğu takımın ağırlığı azaldı, bunun da güç dengesi üzerinde etkisi oldu. Zayıf yönlerimizden birisinin, üretim hızı olduğunu biliyoruz. Bu, takımın geleceği açısından büyük öncelik taşıyor ve kesinlikle bunun farkındayız." şeklinde cevap verdi.

Bottas, bu sene için ise önceliklerinin hızdan ziyade dayanıklılık olduğunu vurguladı.

"Dayanıklılık konusuna odaklanmamız lazım ancak tek sorun o değil. Son 3 yarışta şasi dayanıklılığı yüzünden bir kez, güç ünitesi yüzünden bir kez ve bir kez de kaza yüzünden yarış dışı kaldık. Başka ne diyebilirim bilmiyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, retires from the race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images