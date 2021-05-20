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Formula 1 / Monako GP Haberler

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, cuma gününün ardından verdiği demeçte, Ferrari'nin çok hızlı göründüğünü ve mücadelenin sadece iki takım arasında olmayacağını söyledi.

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

Monako'daki ilk gün oldukça tuhaf geçti ve hangi takımın ön tarafta olduğunu tahmin etmek oldukça zordu.

Sürücülerin tamamı temiz tur atmakta zorlandılar ve bazıları trafik nedeniyle sorun yaşarken, bazıları da tüm sektörleri bir araya getiremedi.

Günü beşinci en iyi isim olarak tamamlayan Valtteri Bottas, araçta henüz tamamen iyi hissetmediğini söyledi.

Bottas, "Özellikle iki yıllık aranın ardından bu piste geri dönmek güzeldi. Hâlâ çok dar bir pist. Burada çok fazla alan yok ve bu gerçekten çok zor."

"Araçta hâlâ yapmamız gereken işler olduğunu hissediyorum." dedi.

Bottas, nerede sorun yaşadığı sorusuna, "Kendi açımdan bakarsam, burada temelde aracın ön tarafıyla ilgili sorun yaşıyorum."

"Orta hızlı virajlara sahip olan bazı pistlerde de benzer sorunlar yaşadık. Fakat bu genel olarak savaş virajlardan oluşan bir pist ve eğer ön tarafın yeterince iyi olmadığını ve dönüp dönemeyeceğini bilmiyorsanız, o zaman zaman kaybediyorsunuz."

"Ayrıca aracımız oldukça sert hissettiriyor; virajlarda, tüm tümseklerde, çıkıntılarda... Yani hepsi biraz can sıkıcı, bu yüzden bakılması gereken şeyler var." dedi.

Lastikleri çalıştırıp çalıştıramadığı sorusuna Bottas, "Bu, hafta sonu için önemli olacak. Bugün onları ilk turda çalıştırmayı başaramadım, fakat yarın çok çalışmalı ve onları anlamaya odaklanmalıyız. Bazı araçların bu konuda bize kıyasla daha avantajlı olabileceğini hissediyorum." cevabını verdi.

Sonrasında Ferrari ve Red Bull'un hızı hakkında da yorum yapan Bottas, "Ferrari gerçekten çok hızlı görünüyordu ve Red Bull da aynı şekilde çok hızlı. Rekabet sadece iki takım arasında olmayacak yani [hafta sonu] eğlenceli olmalı." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Kemal Şengül

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