Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız" Sonraki / Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"

Ekleyen:

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Hollanda Grand Prix’si hafta sonunun ilk gününden keyif aldığını ve takımların arasındaki farkın az olduğunu görmekten memnun olduğunu söyledi.

Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"

Zandavoort’taki hafta sonuna Mercedes’e güç ünitelerindeki soruna rağmen güçlü bir başlangıç yaptı ve iki antrenman seansında da Lewis Hamilton ile zaman tablolarının zirvesine yerleşti. Hamilton’ın takım arkadaşı Bottas ise 1:11.738 yaparak ilk antrenman seansında Ferrari’lerin gerisinde 5. olurken ikinci antrenman seansında ise 1'11.132’luk derecesiyle 4. oldu.

Bottas, pisti beğendiğini ve cuma gününde oldukça keyif aldığını dile getirirken takımların arasındaki farkın az olduğunu görmekten mutlu olduğunu belirtti.

“Umarım izlemesi güzeldir çünkü araçta sürmesi kesinlikle eğlenceliydi. Evet yarın, sıralama turları eğlenceli olacak ve bugün bile çok keyif aldım.

“Burada oval virajlar ve birçok farklı güzel viraj bölümü bulunuyor. Özellikle virajları döndüğünüz hız harika.”

“Pistin güzel bir ritmi var ve bu ritmi bulmak kesinlikle zor değil. Farklı takımların arasındaki farkın oldukça az olduğunu görmek güzel.”

Ardından Bottas, ikinci antrenman seansında uzun sürüşlere odaklandıklarını ve lastiklerin bu pistte nasıl çalıştığını analiz ettiklerini söyledi. Fakat ikinci antrenman seansında Hamilton’ın güç kaybı yaşaması yüzünden veri toplamak için pistte tek araçları olduğunu da vurguladı.

“Sanırım ikinci antrenman seansında aracı biraz yakıtla tek tur için denememiz gerekiyordu. Ardından ana odak noktası uzun sürüşlerdi ki bildiğiniz üzere bunu bizim tek araçla denememiz gerekti.”

“Fakat evet, kırmızı bayraklarla ve diğer şeylerle biraz karışık bir seans olmasına rağmen lastiklerin nasıl bittiğini ve nasıl aşırı ısındığını görmeye çalıştık. Bu akşam inceleyeceğimiz bir sürü veri var.”

“Güzel bir gündü, bundan keyif aldım.”

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

Önceki haber

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

Sonraki haber

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

4 s
2
Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

7 s
3
Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

2 s
4
Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

3 s
5
Formula 1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

36 dk
Son Haberler
Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"
F1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

36dk
Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"
F1

Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"

1 s
Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"
F1

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

1 s
İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
F1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

2 s
Verstappen: "Turumuz temsili değil"
F1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

3 s
Son Videolar
Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
9 s

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
9 s

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Zandvoort'ta sanal bir tur 01:24
Formula 1
1 Eyl 2021

Zandvoort'ta sanal bir tur

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok" Hollanda GP
Formula 1

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

Bir F1 hayranı, Hamilton'a desteğini göstermek için uçak kiraladı Hollanda GP
Formula 1

Bir F1 hayranı, Hamilton'a desteğini göstermek için uçak kiraladı

Norris'in yeni motoru, Spa'daki kazada hasar görmedi Hollanda GP
Formula 1

Norris'in yeni motoru, Spa'daki kazada hasar görmedi

Çok Okunanlar Bugün

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Formula 1 Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Verstappen: "Turumuz temsili değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

Son Haberler

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Formula 1 Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.