Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"

Zandavoort’taki hafta sonuna Mercedes’e güç ünitelerindeki soruna rağmen güçlü bir başlangıç yaptı ve iki antrenman seansında da Lewis Hamilton ile zaman tablolarının zirvesine yerleşti. Hamilton’ın takım arkadaşı Bottas ise 1:11.738 yaparak ilk antrenman seansında Ferrari’lerin gerisinde 5. olurken ikinci antrenman seansında ise 1'11.132’luk derecesiyle 4. oldu.

Bottas, pisti beğendiğini ve cuma gününde oldukça keyif aldığını dile getirirken takımların arasındaki farkın az olduğunu görmekten mutlu olduğunu belirtti.

“Umarım izlemesi güzeldir çünkü araçta sürmesi kesinlikle eğlenceliydi. Evet yarın, sıralama turları eğlenceli olacak ve bugün bile çok keyif aldım.

“Burada oval virajlar ve birçok farklı güzel viraj bölümü bulunuyor. Özellikle virajları döndüğünüz hız harika.”

“Pistin güzel bir ritmi var ve bu ritmi bulmak kesinlikle zor değil. Farklı takımların arasındaki farkın oldukça az olduğunu görmek güzel.”

Ardından Bottas, ikinci antrenman seansında uzun sürüşlere odaklandıklarını ve lastiklerin bu pistte nasıl çalıştığını analiz ettiklerini söyledi. Fakat ikinci antrenman seansında Hamilton’ın güç kaybı yaşaması yüzünden veri toplamak için pistte tek araçları olduğunu da vurguladı.

“Sanırım ikinci antrenman seansında aracı biraz yakıtla tek tur için denememiz gerekiyordu. Ardından ana odak noktası uzun sürüşlerdi ki bildiğiniz üzere bunu bizim tek araçla denememiz gerekti.”

“Fakat evet, kırmızı bayraklarla ve diğer şeylerle biraz karışık bir seans olmasına rağmen lastiklerin nasıl bittiğini ve nasıl aşırı ısındığını görmeye çalıştık. Bu akşam inceleyeceğimiz bir sürü veri var.”

“Güzel bir gündü, bundan keyif aldım.”