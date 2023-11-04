Bottas: "Farklar çok az"

Alfa Romeo, 2023 Formula 1 sezonunda büyük inişler ve çıkışlar yaşarken, Interlagos'taki sıralama turlarında yine gerilerde kaldılar.

Sıralama turlarında son çizgide kalan Valtteri Bottas, şöyle konuştu: "Bugün Q1'de elenmek büyük talihsizlikti çünkü tempomuzun aslında sonraki bölümlere kalacak kadar iyi olmasını bekliyorduk."

"Farklar ne yazık ki o kadar az ki, sonuç üzerinde büyük rol oynuyor ve bugün çok az bir farkla Q2'yi kaçırdık."

"Pazar günkü yarışa sondan ikinci sıradan başlamak kesinlikle harika değil."

"Yapmamız gereken bazı işler var."

"Burada yarışların ne kadar öngörülemez olabileceğini daha önce de gördük. Eğer iyi başlar ve agresif bir strateji izlersek, kesinlikle yükselebiliriz."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Q1'de havlu atan Zhou Guanyu da çok fazla zorlandıklarını kabul etti.

"Maalesef bugün her zamankinden daha fazla zorlandık. Hem sprint hem de pazar günkü yarış öncesi daha fazla performans elde etmek için gece boyunca çalışmak önemli olacak."

"Her şeyimizi ortaya koysak da bugün daha fazla zaman kazanacak ve Q2'ye girecek hıza sahip olduğumuzu hiç hissetmedik."

"Umarım yarın gelişebiliriz. Pazar günü geriden başlamak zor olacak ama doğru kararları verirsek mücadeleye dönebiliriz."