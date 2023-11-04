Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Bottas: "Farklar çok az"

Valtteri Bottas, Alfa Romeo'nun Brezilya'da tempo eksikliği yaşadığını fakat iyi bir yükseliş gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Alfa Romeo, 2023 Formula 1 sezonunda büyük inişler ve çıkışlar yaşarken, Interlagos'taki sıralama turlarında yine gerilerde kaldılar.

Sıralama turlarında son çizgide kalan Valtteri Bottas, şöyle konuştu: "Bugün Q1'de elenmek büyük talihsizlikti çünkü tempomuzun aslında sonraki bölümlere kalacak kadar iyi olmasını bekliyorduk."

"Farklar ne yazık ki o kadar az ki, sonuç üzerinde büyük rol oynuyor ve bugün çok az bir farkla Q2'yi kaçırdık."

"Pazar günkü yarışa sondan ikinci sıradan başlamak kesinlikle harika değil."

"Yapmamız gereken bazı işler var."

"Burada yarışların ne kadar öngörülemez olabileceğini daha önce de gördük. Eğer iyi başlar ve agresif bir strateji izlersek, kesinlikle yükselebiliriz."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Q1'de havlu atan Zhou Guanyu da çok fazla zorlandıklarını kabul etti.

"Maalesef bugün her zamankinden daha fazla zorlandık. Hem sprint hem de pazar günkü yarış öncesi daha fazla performans elde etmek için gece boyunca çalışmak önemli olacak."

"Her şeyimizi ortaya koysak da bugün daha fazla zaman kazanacak ve Q2'ye girecek hıza sahip olduğumuzu hiç hissetmedik."

"Umarım yarın gelişebiliriz. Pazar günü geriden başlamak zor olacak ama doğru kararları verirsek mücadeleye dönebiliriz."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sauber: "Audi'nin F1'e giriş planında sorun yok"
Sonraki haber Alfa Romeo, 2024 yılında farklı bir araç tasarımına geçiş yapacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Formula 1
Brezilya GP

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Alonso: "Perez beni geçince 'podyum kaçtı' dedim"

Alonso: "Perez beni geçince 'podyum kaçtı' dedim"

Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Perez beni geçince 'podyum kaçtı' dedim" Alonso: "Perez beni geçince 'podyum kaçtı' dedim"

Brezilya'da günün pilotu Norris oldu

Brezilya'da günün pilotu Norris oldu

Formula 1
Brezilya GP

Brezilya'da günün pilotu Norris oldu Brezilya'da günün pilotu Norris oldu

Son Haberler

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol