Bottas: "Farklar çok az"
Valtteri Bottas, Alfa Romeo'nun Brezilya'da tempo eksikliği yaşadığını fakat iyi bir yükseliş gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Alfa Romeo, 2023 Formula 1 sezonunda büyük inişler ve çıkışlar yaşarken, Interlagos'taki sıralama turlarında yine gerilerde kaldılar.
Sıralama turlarında son çizgide kalan Valtteri Bottas, şöyle konuştu: "Bugün Q1'de elenmek büyük talihsizlikti çünkü tempomuzun aslında sonraki bölümlere kalacak kadar iyi olmasını bekliyorduk."
"Farklar ne yazık ki o kadar az ki, sonuç üzerinde büyük rol oynuyor ve bugün çok az bir farkla Q2'yi kaçırdık."
"Pazar günkü yarışa sondan ikinci sıradan başlamak kesinlikle harika değil."
"Yapmamız gereken bazı işler var."
"Burada yarışların ne kadar öngörülemez olabileceğini daha önce de gördük. Eğer iyi başlar ve agresif bir strateji izlersek, kesinlikle yükselebiliriz."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Q1'de havlu atan Zhou Guanyu da çok fazla zorlandıklarını kabul etti.
"Maalesef bugün her zamankinden daha fazla zorlandık. Hem sprint hem de pazar günkü yarış öncesi daha fazla performans elde etmek için gece boyunca çalışmak önemli olacak."
"Her şeyimizi ortaya koysak da bugün daha fazla zaman kazanacak ve Q2'ye girecek hıza sahip olduğumuzu hiç hissetmedik."
"Umarım yarın gelişebiliriz. Pazar günü geriden başlamak zor olacak ama doğru kararları verirsek mücadeleye dönebiliriz."
Son Haberler
Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"
Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"
Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"
Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar