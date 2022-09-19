Bottas: "F1'in daha az antrenman seansına ihtiyacı var"

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Formula 1'in başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, gelecekte F1'in hafta sonu formatında köklü değişiklik yapabileceğini doğruladı ve bu kapsamda ilk deneyler geçen yıl başladı.

Hem geçen yıl hem de bu yıl üç yarışta sprint yarış formatı kullanılırken, gelecek yıl bu sayı altı yarışa kadar çıkacak.

2023 sonrasında yarışların yaklaşık yarısında sprint yarış formatı olması bekleniyor ancak değişiklikler bunlarla sınırlı kalmayacak.

Valtteri Bottas, hafta sonu formatı hakkında yorum yapması istendiğinde GPFans'e şunları söyledi: "Sprint yarışların her hafta sonu yapılması gerektiğini düşünmüyorum."

"Sadece daha az antrenmana ve daha fazla pist üstü aksiyonuna ihtiyacımız var."

"Yine de eğer sprint hafta sonları ile sprint olmayan hafta sonları arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, ilkini tercih ederdim, çünkü zorlamaya cuma günü başlıyoruz."

Bottas, sprint hafta sonlarında Cumartesi sabah yapılan antrenman seansının zaman kaybına dönüştüğünü çünkü ayar değişimine izin verilmediği için takımların sadece lastiklerin çalışmasını analiz ettiğini belirtti.

Bottas, "Aslında bunu henüz konuşmadık ama durum bu."

"Genellikle yarış temposu hakkında daha fazla fikir ediniyoruz ancak ayarları değiştiremiyoruz."

"Bu nedenle hafta sonu programını iki güne indirmek yani - antrenman, sıralama turları ve yarış- şeklinde yapmak mümkün." dedi.

Bu durumun bazı taraftarları spordan uzaklaştırma ihtimaliyle ilgili Bottas, "Elbette hafta sonunun üç günden oluşmasının belli sebepleri var. Fakat bilmiyorum, belki de cuma akşamı antrenman yapılabilir ve Cumartesi sabah aksiyon başlayabilir." dedi.