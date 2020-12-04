Bottas, F1'deki kötü şansına "gülse mi, ağlasa mı" bilemiyor

Bottas, Bahreyn'de ilk turda gerilemesinin ardından güvenlik aracı esnasında lastik patlatarak gerilere düştü.

Şanssızlık bununla kalmadı ve Bottas son güvenlik aracı periyodunda da lastik patlattı ancak Bottas güvenlik aracı sayesinde lastik basıncını kaybetse de yerini korumayı başardı ve 8. oldu.

Bottas, özellikle son yarışlarda art arda aldığı kötü sonuçlarla bir kez daha takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın çok gerisine düşmekten kurtulamadı. Bottas Silverstone'da lastik patlattı, Monza'da aracında sorun yaşadı, Nürburgring'de motor sorunu yaşadı, Imola'da aracın tabanına bir parça takıldı ve tur başına yaklaşık 1 sn kaybetti ve Türkiye'de ilk turda temas yaşayarak aracına hasar verdi.

Yaşadığı şanssızlıklar için Bottas şakayla "O kara kediye artık yemek vermeyeceğim konusunda size söz veriyorum." demişti.

Geride kalan 15 yarışta Hamilton 11 yarış kazanırken Bottas sadece 2 defa kazanabildi ve şampiyonada Hamilton'ın 131 puan fark gerisinde bulunuyor.

Bottas, "Bu sene yarışlarda yaşadığım şanssızlıklarla alakalı bir liste yapsam, oldukça uzun bir liste olur."

"Bu durumda gülsem mi, ağlasam mı bilemiyorum. Gülmeyi tercih ederim. Bu sorunlardan bazılarında yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ben batıl inançları olan bir insan değilim, bu açıdan kedi olayı sadece bir şakaydı."

"Bazen bu tür şeyler olur. Tabii ki insanlar olarak bazen sürekli kötü şansa sahip olursunuz. Bu yıllarca sürebilir ya da kısa sürede biter."

"Umarım bir noktada her şey denkleşir. O zaman güzel olur." dedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Bottas'ın yaşadığı şanssızlıkların bazen gerçekten çılgınca olduğunu söyledi.

Wolff, "Olmaması gereken birden çok lastik patlatma sorunu yaşadı ya da kolay bir şekilde lider olabilecekken kırmızı bayraklara denk geldi."

"Onun zihinsel açıdan çok güçlü bir insan olduğunu bilmiyor olsaydım, o zaman bunun neden hep tek bir ismin başına geldiğini sorgulardım."

"Ancak Valtteri öyle birisi değil. O, çok güçlü ve sağlam birisi. Bu tür şeyler onu daha güçlü yapacak."

"Onun için, bu kadar çok sorunu tek bir sezonda yaşıyor olması nedeniyle üzülüyorum. 4-5 yarış daha fazla kazanabilirdi ve en azından şampiyonada sağlam bir şekilde ikinci sırada olabilirdi. Zor bir dönem geçiriyor." dedi.