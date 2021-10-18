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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Bottas: "F1 geleceğimin netleşmesi, sürüşüme odaklanmama yardım ediyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valtteri Bottas, son dönemde elde ettiği güçlü sonuçların, Formula 1'deki geleceğinin netleşmesinden kaynaklandığını belirtti.

Bottas: "F1 geleceğimin netleşmesi, sürüşüme odaklanmama yardım ediyor"

Fin pilot, yılın çoğunu Mercedes'in patronlarına 2022 yılı için yeni bir anlaşmayı hak ettiğini gösterme mücadelesi vererek geçirdi.

Fakat bir dizi yarışın kendisi adına sinir bozucu geçmesi ve George Russell'ın etkileyici formu, Mercedes'in kendisini takımda tutmamayı seçtiği anlamına geliyordu.

Bottas gelecek yıl ve sonrası için Alfa Romeo ile anlaştı ve bu anlaşmanın ardından da performansında gözle görülür bir artış görüldü.

Geleceğinin netleşmesinin ardından İtalya Grand Prix'sinde sıralama turlarında en hızlısı olan Bottas, motor cezasıyla beraber en geriden başladı ve üçüncü oldu. Rusya'da motor cezası almasına rağmen takıma önemli puanlar getirdi ve Türkiye'de de pole pozisyonundan başlayıp galibiyete ulaştı.

Son üç yarışta Max Verstappen 36 puan toplarken, Lewis Hamilton 35 puan topladı. Bottas ise, 51 puan toplayarak son üç yarışın en çok puan toplayan isim oldu.

Artan performansı hakkındaki soruya yanıt veren Bottas, "Kendime güvenim her zaman vardı, ancak bir galibiyete sahip olmak ve yarışlar kazanabileceğimi tekrar hatırlatmak güzeldi. Bir galibiyet almayalı uzun zaman oldu."

"Fakat Monza'dan sonra her halükarda kendimi çok daha rahat hissettim ve sadece sürüşe odaklanabildim. Bu da kesinlikle yardımcı oluyor." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas, gelecek sezon Mercedes'te kalmayacak olsa da, takımının kendisine karşı olan tutumunun eskisi gibi kaldığını ve herhangi bir teknik toplantıdan çıkarılmadığını söyledi.

"Takımın gayet iyi olduğunu düşünüyorum ve gerçekten değişen hiçbir şey olmadı. Her şey normal ve takımın genel olarak iyi bir ruh hali var. Tamamen yılın geri kalanı için motive olduk ve her zamanki gibi çok çalışıyoruz."

“Daha önce bu beş yıl içinde katıldığım her toplantıda yine varım. Başka toplantılar varsa bilmiyorum ama benim için her şey normal!”

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