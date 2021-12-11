Bottas: "Eski motora döndüğümüz için en az 0.2 saniye kaybettik"

Sezonun son yarış hafta sonunda, antrenman turlarında Mercedes en hızlı takım olmayı başarmıştı. Ancak sıralama turlarında Max Verstappen tempo yükselterek pole pozisyonunu kazandı. Valtteri Bottas ise Verstappen'in 0.9 saniye gerisinde kaldı ve ancak altıncı olabildi.

Hamilton, seansı Verstappen'in 0.3 saniye gerisinde ikinci bitirdi ve Bottas'la arasında yarım saniyeden fazla bir süre vardı.

Bottas, üçüncü bölümde bu iki isme geçildiği gibi, Lando Norris, Sergio Perez ve Carlos Sainz'ın da ardında kaldı. Fin pilot, sıralama turlarında elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünse de, turlarından önce daha fazla mesafe tamamladığı eski bir üniteye geçtiğini ve bunun da performansını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Bottas, Cumartesi akşamı Yas Marina'da yaptığı açıklamada, "En iyi tur zamanımı Q2'de çıkardığımı düşünüyorum. Bunu asla geliştiremedim."

"Ne kadar zorlasam ve elimden gelenin en iyisini yapsam da, bu ayarlarla daha fazlası yokmuş gibi hissettim."

"Mekanik anlamda oldukça yumuşak bir ayar seçtim ve bunun yarış için gerçekten iyi olduğunu hissediyorum. Yine de sıralama turları için de iyi olmasını umuyordum ama yol tutuş artmaya devam etti ve durum bu."

"Bugün için daha eski bir güç ünitesine geçmek zorunda kaldık, ki bunun düne kıyasla en az 0.2 saniyeye mâl olduğunu biliyordum." dedi.

Bottas, Mercedes'in dayanıklılık anlamında bu üniteden "daha emin" olduğunu söyledi. Bottas'ın kullandığı motor, aslında daha yeni olsa da Fin pilot bu motoru daha çok kullanmış durumda. Bu da Mercedes'in bu yıl yaşadığı üzere, performans kaybı yaşamasına yol açıyor.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un üçüncü bölümde etkili şekilde yaptığı şeylerden birisi de, Perez'in hava koridorunu Verstappen'e vermesiydi. Fakat Mercedes, benzer bir yön seçmedi.

Bottas, "Böyle bir şey, en az bir sürücü için iyi gitmeyebiliyor. Biz sadece çıkış turlarına ve iyi bir ritim yakalamaya odaklandık. Açık konuşmak gerekirse Red Bull, üçüncü bölümde beklediğimizden biraz daha fazlasını buldu ve bu da biraz sürpriz oldu."

"Biz sadece plana sadık kalmaya çalıştık ve bugün onlar için iyi çalıştı." dedi.

Hem Bottas hem de takım arkadaşı Hamilton, Pazar günü orta hamurlu başlarken, Verstappen ve Perez yumuşak lastiklerle yarışacaklar.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, Mercedes'in yumuşak lastiklerle başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Üçüncü antrenmandan itibaren planımız her zaman orta hamur ile başlamaktı."

"Bizim için daha iyi olduğunu düşünüyoruz. En azından ilk pit aralığı biraz daha geniş olacak, bu yüzden uzun süre pistte kalmak istiyorsak veya buna ihtiyacımız varsa, bizim açımızdan bir fırsat olacak."

"Yumuşak hamurlar ise oldukça hızlı bir şekilde aşınmaya başlayacak." cevabını verdi.