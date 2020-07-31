Bottas: "Endişelenmemize gerek yok"

Mercedes cuma günkü her iki seansta da zirvede yer alamadı ve sıcak şartlarda daha fazla zorluk yaşadıkları görüldü.

Ancak hafta sonunun kalan kısmında hava yaklaşık 10 derece daha soğuk olacak.

Valtteri Bottas, bundan ötürü endişelenmediklerini söyledi.

Fin pilot, "İlk seans özellikle denge açısından biraz daha zordu. Açıkçası bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ama bence ikinci seanstaki denge o kadar da kötü değildi."

"Farklar oldukça az ve genellikle sıralama turlarında bazı iyi adımlar atabiliyoruz, bu yüzden gerçekten endişelenmiyorum, çünkü genel hissiyat oldukça iyi."

"Ama Racing Point ve Red Bull oldukça güçlü görünüyor."

"Ama yarın çok daha az pist sıcaklığı ile tamamen farklı koşullar olacak ve rüzgarın yönü değişecek. Normalde rüzgarın bu pist üzerinde oldukça büyük bir etkisi var."

"Daha serin olursa bizim için daha mı iyi olur bilmiyorum. Ama eminim bugün herkes lastiklerin aşırı ısınmasıyla mücadele etti."

"Elbette bazı aşırı ısınma sorunları vardı ama pek endişe verici değil. Bu gece sahip olduğumuz şeylere odaklanacağız ve nasıl daha fazla performans alabileceğimize bakacağız. Umarım faydalı olacak."

"Bence araç genel olarak iyi hissettiriyor. Yapacak işlerimiz olduğunu biliyoruz, ancak daha önce de söylediğim gibi, hafta sonu tamamen farklı koşullar olacak ve hızlı şekilde tepki vermek önemli olacak." dedi.