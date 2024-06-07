Bottas: “Endişelendiğim konu genel performans ve yere basma kuvveti’’

Kanada Grand Prix haftasında, merakla beklenen F1 2026 kuralları FIA tarafından açıklandı ve FIA ‘çevik otomobil’ konsepti üzerinde çalışırken büyük değişiklikler yaptı.

2026’nın daha kısa, daha dar ve 30 kilogramdan daha hafif olacak olan F1 araçları, aktif aerodinamiği kullanacak ve tüm yeni değişiklikler arasında ‘Güç Arttırım Özelliği (Manuel Override Mode)’, DRS’in yerini alacak.

F1 2026 sezonunda, elektrik gücünün tamamen sürdürülebilir yakıtlarla çalışan içten yanmalı motor arasında eşit bir dağılıma sahip yeni güç ünitelerin tanıtılacağı da görülecek.

Yeni güç ünitelerin yeniden değiştirilmesi hakkında Valtteri Bottas, bu duruma olumlu bakıyor. Ancak ‘genel performans ve yere basma kuvveti’ konusunda, mevcut rakiplere karşı yol tutuşu seviyelerinin önemli ölçüde azalacağını duyduğu için bu konuya temkinli yaklaşıyor.

Bottas şunları söyledi: “Yeni bir regülasyon dönemi her zaman heyecan vericidir ve farklı takımlara fırsatlar getirir. Bir değişiklik görmek güzel.’’

“Araçların biraz daha küçülmesi hoşuma gitti. Açıkçası, bu küçük bir adım. Ancak bunun doğru yönde bir karar olduğunu düşünüyorum. Aynı şey ağırlık konusunda da geçerli. Bu iyi bir şey.’’

“Hâlâ simülatörde yeni güç ünitesi ayarlarını denemedim. Bu yüzden gerçekten bu konu hakkında bir bilgi veremiyorum. Ancak yarış taktikleri açısından enerji kullanımında biraz daha özgürlük ve tüm güç varsa, bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdilik herhangi bir durumda ‘bir kırmızı bayrak’ görmüyorum.’’

“Endişelendiğim tek şeyin yere basma kuvveti ve genel performans olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak yol tutuşunun çok az olduğuna dair bazı söylentiler duydum. Yol tutuşunun nasıl olacağını bilmiyorum ve sanırım bunu nasıl olacağını çözeceğiz.”

Jan Monchaux, Alfa Romeo F1 Team Technical Director Fotoğraf: Alfa Romeo

F1 2026 regülasyonlarının sunumunda yer alan FIA’nın teknik direktörü Jan Monchaux, daha yakın bir grid ve daha fazla geçişin olması için yaptığı planları açıklarken, F1 araçlarının arasında ‘daha az yere basma kuvveti’ olacağını doğruladı.

Monchaux, “Bu karar bir yıl önce ya da daha önce - bir yıldan daha az - verildi. Bunun amacı, çevik araç olarak isimlendirilen, yani biraz daha küçük, daha az yere basma kuvveti fakat daha az sürüklenmeye odaklanan bir araç yapılmasıydı.’’

“Arka kanattaki DRS, geçiş yapmayı artık kolaylaştırılmak için kullanılmayacak.’’

“Düzlükte sürüklenme seviyenizi düşürmek için, her araç tarafından her düzlükte kullanılacak çünkü bu, bize bazı güçlü faydalar ve enerji tüketimi sağlayacak. Aynı zamanda daha yüksek bir maksimum hıza sahip olmak, başka bir düzlükte fren yaparken hızı toparlamanızı sağlıyor.’’

“Geçiş yapmak, F1 ve gelecekteki yeni regülasyonlar için çok önemli bir parametre olmayı da sürdürüyor. Bu iki şekilde de ele alınacak.’’

“İlk olarak, takip eden aracı olumsuz etkileyen bir aracın neden olduğu kayıpları azaltacak bir aero konseptine sahip olmayı devam etmek çünkü geçiş yapmak için, önünüzdeki araca yakın olmanız gerekiyor.’’

“Bir virajın içinde diğer aracı takip edemiyorsunuz çünkü o kadar kirli hava üretiyor ki aracınız dengesizleşiyor. Bu yüzden geri çekiliyorsunuz. Düzlüğe çıktığınız zaman da, tüm bu kaybı telafi etmeniz gerekiyor.’’

“Bu nedenle viraj alırken, diğer aracı doğru bir şeklide takip edebilmeniz bizim için çok önemli ve bunu yapmak için, aero konseptinin - üretilen kirli havanın miktarının - takip eden aracı çok fazla etkilemediğinden emin olmamız gerekiyor. Bu birinci öncelik.’’

“Böylece düzlüğe girdiğinizde, geçiş yapması için bir araç diğerine oldukça yakın, - iki aracın da arka kanat ve ön kanadı açık olacağından - arkadaki aracın o turda belirli bir süre daha fazla ERS uygulamasına izin vereceğiz.’’

“DRS’ye gelirsek, aracın arkasındanız ve bir saniye içerisinde DRS’ı düzlükte açmanıza izin veriliyor.’’

“Artık durum böyle olmayacak ama DRS’in mantığıyla aynı olacak.’’

“Başka bir araca yeterince yakınsanız, bir tur için ekstra enerji miktarı veriliyor ki istediğiniz şekilde kullanabilesiniz.’’

“Ekstra enerji miktarı belirlendikten sonra, takip eden aracın düzlüğün sonundaki araca karşı geçiş yapma şansı vererek enerji artışı sağlayacak.’’ dedi.

Ancak Stake F1/Sauber pilotu Bottas, şu anda F1 gridinin rekabetçiliği hakkında bir sorun olduğunu görmüyor. Bazı pistlerin geçiş-dostu yapmanın bir sorun olduğunu ve hâlâ ‘üst seviye odaklanma’ gerektiren bir konu olduğunu ileri sürüyor.

Bottas, “Demek istediğim grid birbirine çok yakın. Yarışların ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir sorun olduğunu görmüyorum.’’

“Bence bazı pistlerde geçiş yapmak çok zor. Yine de, bunun bir ‘üst seviye odaklanma’ gerektirdiğini hâlâ düşünüyorum. Ancak en azından benim gördüğüm kadarıyla, biraz daha aksiyon alınmalı.’’ dedi.