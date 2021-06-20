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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarının son bölümünde her şeyi çok iyi yaptığını ve buna rağmen neden Lewis Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmediğini söyledi.

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Bakü'de geçirdiği zorlu hafta sonunun ardından Fransa'da güçlü bir geri dönüşe imza attı.

Fin pilot sıralama turlarına kadar Hamilton'ın önündeydi ancak sıralama turlarında İngiliz pilot öne geçti ve yarışa bir sıra önünde başlayacak.

Seansın ardından konuşan Bottas, "Bu hafta sonu, birkaç hafta öncesine göre çok daha iyi geçiyordu ve açıkçası pole için savaşmayı umuyordum."

"Hafta sonu nispeten iyi başladı, mühendislerle beraber ayarları kademeli olarak geliştirdik ve Lewis'in yaptığı gibi radikal değişiklikler yapmak zorunda kalmadım."

"Sıralamalarda da aynı şekilde hareket ettik. Evet, birkaç virajda denge yetersizdi ancak viraj çeşitliliği ve rüzgarlı hava nedeniyle, bu pistte optimum dengeyi bulmak inanılmaz derecede zor."

"Genel olarak, W12'nin davranışlarından memnunum, bu yüzden üçüncü olmak can sıkıcı. Hafta sonuna iyi başladım ve pole pozisyonunda yer alabileceğimden emindim ancak Max ve Red Bull Racing daha hızlıydı. Bu pistte belirleyici bir rol oynayan düzlük avantajları var." dedi.

Ancak Bottas, Bakü'deki zorlu hafta sonunun ardından yaptığı geri dönüşten memnun görünüyor.

"Burada her şey birkaç hafta önce Bakü'de gördüklerimize göre daha iyi gidiyor. Kendime güveniyorum, sıralama turlarının sonunda iyi bir tur attım ve neden hâlâ Lewis'in gerisinde kaldığımı anlamamız gerekiyor. Dediğim gibi iyi bir turdu ve daha hızlı gidebileceğimden pek emin değilim."

"Yarınki yarışta Red Bull'a karşı zafer için mücadele edebileceğimize eminim, bu yüzden yarışa başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Şu anda iki Red Bull Racing arasındayız ve Lewis'le beraber Verstappen'e karşı savaşabiliriz. Kolay olmayacak ama bu mücadeleye hazırız."

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