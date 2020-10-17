Bottas: "En iyi halimde, Hamilton'dah daha iyi olabilirim"

Bottas, Nürburgring'de yaşadığı motor bağlantılı sorun nedeniyle yarışa erken veda ederken, takım arkadaşı Hamilton 91. yarış zaferini elde etti ve Bottas ile puan farkını 69'a çıkardı.

Rusya'da galibiyeti kazanan Bottas, Nürburgring'de pole pozisyonunu kazanıp ilk turda yerini korumayı başarmasının ardından kritik bir zafer daha alacak gibi görünüyordu. Ancak Bottas 13. turda yaptığı hatanın ardından Hamilton'a geçildi ve sonrasında dayanıklılık sorunuyla yarışa veda etti.

Yarışın ardından Sky F1'e konuşan Bottas, "En iyi halimde, ondan daha iyi olabileceğime inanıyorum."

"Ancak açıkçası onun daha iyi olduğu günler oluyor ve son senelerde onun takım arkadaşı olarak, genel manada daha iyi olduğunu söylemeliyim." dedi.

Bottas sürekli olarak takım arkadaşına geçiliyor olsa da, diğer rakiplerini geride bırakma konusunda bekleneni yapıyor. Bu sayede şu ana kadar takımdaki yerini korumayı başardı.

Peki Bottas her zaman destekleyici rolünde olacağını kabullenmiş durumda mı?

Bottas, "Ben politika yapmıyorum, sadece sürmeyi seviyorum. Yarışmayı seviyorum. Sert ancak adil yarışmayı seviyorum. Ben böyle yapıyorum. Her zaman bu şekilde yarıştım ve buna devam edeceğim."

"Performansımdan, özellikle geçen senelere göre oldukça memnunum. Özellikle yarış performansım gerçekten iyi, bu yüzden performansa sahip olduğumu düşünüyorum."

"Bazı küçük detaylar var. Onları düzeltmeli ve lehime çevirmeliyim. Genel olarak performansım oldukça pozitif oldu." dedi.