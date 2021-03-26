Bottas: "Henüz en hızlısı değiliz"

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, cuma günü takım arkadaşı Lewis Hamilton'la aynı performansı göstermekte zorlandı.

Yine de Mercedes testlere kıyasla çok daha iyi göründü ve aracın genel dengesinin arttığı gözlemlendi.

İkinci seansın ardından soruları yanıtlayan Bottas, ""Her şeyden önce aracın genel hissiyatı vb. şeyler açısından, teste kıyasla daha iyi hissettim. Yani bu iyi, ama aynı zamanda aracın dengesi açısından henüz olması gereken yerde değiliz."

"En azından sorunsuz bir gündü ve büyük bir sorun yaşamadık, ama bence pole pozisyonu ve zafer için savaşmak istiyorsak yapacak çok işimiz var."

Testlerde tam olarak ne sorunu yaşadıkları ve neyi düzelttikleri sorulduğunda Bottas, "Aracın dengesindeki ve özellikle arka tarafındaki istikrarsızlık, öne çıkan konulardan birisiydi. Ayar yaklaşımı anlamında, aracı daha iyi hale getirmeye çalıştık ve dediğim gibi, gerçekten daha iyi hissettiriyor, ama henüz tam olarak istediğim şeye sahip değilim. Üzerinde çalıştığımız pek çok şey var ve en azından her şeyi yoluna koyabilmek için bu gece ve yarına sahibiz." cevabını veridi.

Şartlar nedeniyle aracın sürülemez olup olmadığı sorusuna, "Yaptığımız son uzun sürüş oldukça tutarsızdı ve temiz bir turu bir araya getiremedim. Dediğim gibi, araç bazen sürülemezdi. Yani bu, büyük bir sorun ama henüz cuma günündeyiz ve bunun antrenmanlara adanmış bir gün olduğunu biliyoruz." cevabını verdi.

Antrenman turlarında Red Bull'un yanı sıra McLaren da güçlüydü.

Mercedes'in nerede olduğu sorusuna Bottas, "Biz de kesinlikle savaşın içindeyiz. Red Bull beklendiği gibi rekabetçiydi ve McLaren da bugün güçlü görünüyordu. Sanırım biz de oradayız, şu anda en hızlısı olduğumuzu sanmıyorum. Fakat çok da uzak değiliz ve nereye gitmek istediğimizi biliyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Ne kadar daha gelişebilecekleri sorusuna Bottas, "Tam bir sayı vermek zor. Yarın göreceğiz." cevabını verdi.