Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

Valtteri Bottas, Hollanda Grand Prix'sinde galibiyet mücadelesinde olabilmeyi umut ediyordu ancak yarış boyunca beklentilerin çok altında bir performans sergiledi.

Hem Max Verstappen'den hem de Lewis Hamilton'dan daha düşük bir tempo yakalayan Bottas, bitime kısa bir süre kala pite alındı. Genelde bu tarz geç pit stoplar en hızlı turu almak için yapılıyor.

Fakat Mercedes, en hızlı tur puanı Hamilton'da olduğu için Bottas'tan en hızlı tur denemesi yapmamasını istedi. Fin pilot da o zaman kendisini neden pite aldıklarını sordu.

Bottas en hızlı turu attı, ancak bitime iki tur kala pite giren Hamilton, 1.5 saniye daha iyi bir son turla en hızlı tur puanının sahibi oldu.

Yarışın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "En hızlı turu almaya çalışmadım. Onu Lewis aldı ve biz de takım olarak sağlam puanlar almayı başardık."

"Açıkçası benim için maalesef oldukça olaysız ve normal bir yarış oldu. Zorlamaya devam ettik, tek pit stop yapmayı denedik ve bu yüzden ilk bölümü epey uzattım. Lastikleri sonuna kadar hayatta tutmaya çalıştım."

"Fakat son anlarda arka tarafla aramda büyük bir boşluk vardı ve bu yüzden bir pit stop daha yapmaya karar verdik. Yani temelde güvenlik amaçlı pit stop yaptık. Bugün denedik ama maalesef tempomuz yeterli değildi."

"Bugün buradaki taraftarlar harikaydı, gerçekten çok destek verdiler ve hepsine teşekkür ederim."

Valtteri Bottas, Mercedes on the drivers parade Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images