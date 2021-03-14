Bottas: "En büyük sorunumuz aracın arka kısmı"

Valtteri Bottas, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ilk gününde yaşadığı sıkıntıların ardından, dün nispeten daha iyi bir gün geçirdi ve toplamda 58 tur attı.

Günü en yumuşak lastikle attığı turla lider tamamlayan Fin pilot, araçla ilgili denge sorunları yaşadıklarını söyledi.

Bottas, “Bugün düne kıyasla çok daha iyi geçti. Son bölümde herhangi bir kesinti olmadan bir dizi tur tamamlamayı başardım. Araç hakkında çok şey öğrendim ve hem uzun hem de kısa sürüşlerde farklı ayarlar denedim. Genel olarak ilk günden çok daha iyi bir gün oldu. Aslında benim ilk test günüm buydu ve sonuncusu yarın olacak."

"Araç hakkında yeni şeyler öğrenmek her zaman için harikadır. Farklı şey denemek ve bunların aracın davranışı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için testlere ihtiyaç var. Tüm bu bilgiler yarış hafta sonu boyunca işimize yarayacak. Kendi açımızdan son derece faydalı bilgiler ediniyoruz."

"W12'nin ana sorunlarından bir tanesi, aracın arka kısmı. Araç oldukça agresif davranıyor ve yeni lastikler olmasına rağmen kayıyor, bu yüzden tur atmak hiç de kolay değil. Bu yüzden aracın davranışlarını daha tutarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sayede araçtan daha fazla hız elde etmemiz mümkün olacak." dedi.

Bottas, henüz zaman turuna odaklanmadıklarının altını çiziyor.

"Testlerde, olabildiğince fazla bilgi toplamak adına belirli programlar üzerinde çalışıyoruz. Yani tur sürelerine bakmıyoruz. Rakip takımların hangi programlar üzerinde çalıştığını, tanklarında ne kadar yakıtları olduğunu ve motor ayarlarının tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz."

"Şu noktada güç dengesini değerlendirmek zor. Ancak umarım yarın uzun bir sürüşler üzerinde çalışmamızın ardından, diğerlerine göre nerede olduğumuzu daha iyi anlayacağız.

"Umarım sorunsuz bir gün olur. Şahsen zaman zaman oldukça hızlı olduğumuz için araçtan memnun kaldım. Yarın daha fazla tur atabilirsek, daha da mutlu olacağım."