Bottas: "En büyük endişem, bir yarış mesafesi tamamlayamamak"

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C42'de yaşanan sorunlar, Alfa Romeo'nun Barselona'daki çalışmalarını olumsuz etkilerken, hem tecrübeli pilot Bottas hem de takım arkadaşı Guanyu Zhou, sınırlı sayıda tur atabildi.

Takım sonrasında araçta yaptığı çalışmalarla beraber Bahreyn'de gerçekleştirilen son testte ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardı. Hinwil merkezli ekip, cumartesi günü 150 tur atarak günün en çok tur atan takımı da oldu.

Yine de takım, birkaç sorunla boğuşmaya devam ettiler ve bunlardan sonuncusu nedeniyle Bottas, cumartesi gününü 40 dakika erken kapattı.

Aracın hissiyatından memnun kalan Bottas, gelecek hafta aynı pistte yapılacak ilk yarış için dayanıklılık konusunda bazı endişeleri olduğunu kabul etti.

Sözlerine yaşadığı son olayı değerlendirerek başlayan Bottas, "Birdenbire hızımı kaybettim. Vites değiştiremedim ve hızlanamadım. Bu da harika bir son olmadı."

"Ancak olumlu tarafı, oldukça fazla sürüş yapabildik ve bunu esas olarak dolu depoyla yaptık."

"Testin sonuna doğru birkaç tek tur denemesi yaptık ve aslında aracın hem davranışları hem tutarlılığı umut verici görünüyordu. Yine de bu ve önceki testle ilgili yaşadığımız sorunları çözmek bir numaralı önceliğimiz olmalı."

"Önümüzdeki hafta takımla konuşup, sorunları %100 anladığımızı duyar ve bir daha yaşanmayacağından emin olursam, o zaman kendime daha çok güveneceğim."

"Bence temel endişe tam bir yarış mesafesi tamamlayıp tamamlayamayacağımız çünkü bu testte pek çok farklı sorun yaşadık."

"Bunları her zaman düzeltmeyi başardık. Umarım yeni sorunlar çıkmaz." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent

Bottas, Alfa Romeo'nun Bahreyn'de ileriye doğru net bir adım attığını ve yeni araç hakkında epey bilgi edindiğini söyledi.

Cumartesi günkü son test gününü Max Verstappen'in 1.265 saniye gerisinde beşinci sırada bitiren Bottas, "Takımın şu an için performans anlamında geçen yıla göre net bir adım attığını düşünüyorum ve bunu görmek güzel."

"Durum Barcelona'dan çok daha iyiydi. Ayrıca nihayet aracı en iyi şekilde hissedebildim. Bugün, özellikle öğleden sonra seansının başlangıcında gerçekten sağlam uzun sürüşler yaptım ve hissiyat hiç de fena değildi."

"Hem dolu hem de biraz daha boş depoyla aracı gerçekten sevmeye başlamıştım. Oldukça iyi hissettiriyordu."

"Elbette daha fazla tur atmayı isterdim ama hazırım. Yine de az önce de söylediğim gibi hatalarımızdan ve sorunlardan ders çıkardığımızdan emin olmamız gerekiyor."

"Bir numaralı öncelik bu. Dediğim gibi, önümüzdeki hafta dengeyi geliştirmek için elimizde birkaç antrenman seansımız olacak." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Diederik van der Laan