Bottas: ''En azından ön çizgideyim''

Mercedes bu hafta sonu oldukça güçlü performanslar sergilemeye devam ediyor ve takımın iki sürücüsü de bu hafta sonu birer antrenman turunu lider şekilde tamamlamıştı.

Bugünkü sıralama turlarında da güçlü temposunu korumaya devam eden Alman takım, Macaristan Grand Prix'sine 1.-2. sıralardan başlayacak.

Lewis Hamilton bugün pole pozisyonunu kazanıp yarın yarışa orta hamurla başlayacakken, Bottas da takım arkadaşı gibi yarışa orta hamurla, ikinci sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından ikinci sırada başlamak konusunda neler hissettiği sorulan Fin pilot, en azından ön çizgiden başlayacağını ve iki Mercedes'i ön çizgide görmenin güzel olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu aynı zamanda ikinci bölümde kullandığı orta lastiklerden sonra yumuşak lastiğe geçmenin çok zor olduğunu çünkü yol tutuşu seviyelerinin farklı olduğunu da açıkladı.

''Evet, yani iyiydi. İkinci bölümde orta lastik kullandığım zaman ritmimi biraz kaybettim. Sonrasında da ritmimi yumuşak lastiklerde geri bulmak kolay değildi çünkü yol tutuşu farkı oldukça fazla.''

''Ancak en azından ön çizgideyim ve üçüncü bölümde, benim tersime Lewis çok iyi bir ilk tur attı. İki Mercedes'i ön çizgide görmek güzel.''

Bottas, yarınki yarışın heyecanlı olacağını düşündüğünü de ekledi.

''Yarın heyecanlı olacak. Red Bull'un yumuşak lastiklerde olduğunu biliyoruz ve biz de orta hamurda olacağız. İyi bir mücadele olacak.''

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Motorsport Images