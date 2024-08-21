Coronel: "Bottas emekli olmalı, gençlerin kariyerini mahvediyor"

Williams ile F1 kariyerine başlayan ve sonrasında Mercedes'e geçerek 10 galibiyet alan Bottas, Sauber'e geçtiğinden bu yana istediği sonuçları alamıyor.

Tecrübeli olması ve yaşının henüz genç olması nedeniyle bu yıl pek çok takımla görüşme yapan Fin pilotun Sauber'le anlaşamaması halinde F1'den ayrılma ihitmali var.

Fakat Tom Coronel, Formule 1 Magazine'e Bottas'In sporda yerinin olmadığını söyledi.

Fin pilotun ilk 14 yarıştaki performansını sadece “4.5” olarak değerlendiren Hollandalı yorumcu, şöyle dedi: "Bottas gibi bir sürücüden daha fazlasını beklersiniz."

“En iyi takımdan en kötü takıma gitmek her zaman zordur ama genç bir yeteneğin orada şans bulmasını tercih ederim."

“Bottas artık bırakmalı, her şey bitti! Sıfır puanı var! Bence böyle bir durumda defolup gitmelisiniz."

“Gerekli araçlara sahip olmadığını biliyorum ama bunu kendisi seçti. Şahsen mevcut durumun onun için utanç verici olduğunu düşünüyorum."

“Artık başka bir şey yapmalı. Finlandiya'ya gitmeli ve eğlenceli şeyler yapmalı ya da komik videolar çekmeli."

"Bu koltuğu deneyim kazanması ve büyümesi için ihtiyacı olan başka birine vermeli."

"Şu anda gençlerin kariyerlerini mahvediyor. Mesela Felipe Drugovich neden Formula 1'de değil?"

“Bottas gerçekten hiçbir şey yapamıyor. Biz buna yaşlanma diyoruz. Balık ve meyve gibi: bir noktada çürümeye başlıyor.”