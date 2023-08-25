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Bottas: "Eğlenmeyi seviyorum ama pist üstünde halen aynıyım"

Eskisi kadar ciddi olmayan ve daha eğlenceli biri olarak karşımıza çıkan Valtteri Bottas, bu sayede çok daha motive olabildiğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Mercedes'ten ayrıldığı ve Alfa Romeo'ya geçtiği günden bu yana bambaşka bir kişiliğe bürünen Bottas, artık daha çok bisiklet turlarıyla ve pist dışındaki eğlenceleriyle gündemde.

Her şeye rağmen kendisinin önceliği halen yarışmak, dolayısıyla Audi döneminde de takımda kalması durumunda pist dışındaki hareketlerini "biraz dengeleyeceğini" kabul ediyor.

Sauber ile devam edip etmeme konusunda Bottas, "Büyük bir markanın aramıza katılmasıyla birlikte daha da kurumsallaşacağımız kesin."

"Ancak bu sonuç getirirse, o zaman hiç umurumda olmaz."

"Kendimi değiştirmem gerekiyormuş gibi hissetmiyorum. Ben neysem oyum. Her zaman olduğum kişi olmak istiyorum."

"Tabii ki daha büyük bir şirkette sosyal medyada paylaştığım bazı şeyleri bir kez daha düşünmek zorunda kalabilirim ama eğlenmeye devam edebildiğim sürece sorun yok." dedi.

 

Fin pilotun bu farklı kişiliğini görmek biraz şaşırtıcı, nitekim Mercedes'teki Bottas saçlarını dahi kısa kestiren biriydi ve nispeten ciddi bir karaktere sahipti.

Kendisindeki değişimin tek sebebinin Sauber'deki ortam olmadığını öne süren Bottas, "Bence mevcut durum pek çok faktörün bir araya gelmesiyle oluşuyor."

"Örneğin çaylak yılımda böyle şeyler yapmayı asla hayal edemezdim. İnsanlar 'bu da ne' derdi."

"Ama sanırım biraz daha etrafta olunca, bazı şeylere alışıyorsunuz. Artık sosyal medyayı ciddiye almıyorum. Kendimle dalga geçmekten ve bu tür şeyler yapmaktan çok mutluyum."

"İnsanlar bunu seviyor, karşılarında sadece mizah anlayışı olan normal bir adam görüyorlar. Böyle şeyleri paylaşmak eğlenceli."

"Açıkçası takım değiştirdiğinizde tüm ortam değişiyor, yeni insanlar var, takımın geldiği farklı ülkeden de farklı bir kültür var."

"Dünya şampiyonluğu için mücadele ederken elbette her zaman ekstra baskı vardır, ayrıca şu an daha küçük çaplı bir organizasyonun içindeyim. Bunun gibi bazı faktörlerin etkisi büyük." dedi.

 

Pist dışında eğlenmenin kendisi için olumlu olduğunu söyleyen Bottas, "Artık yarışlara geldiğimde zihinsel olarak zinde oluyorum, her zaman çok hevesliyim."

"Bence hayatınız 7/24 F1'den ibaretse, başka bir şey yoksa, o zaman hayat biraz eziyete dönüşüyor."

"Ama en azından benim için, kendime bir süreliğine bağlantıyı kesmek için izin verdiğimde ve tekrar geri döndüğümde daha fazla enerjim varmış gibi hissediyorum."

"Bence pistte hiç değişmedim, takımlayken aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Yarış hafta sonlarında ciddi olmamız gerekiyor."

"İşin bu tarafı hiç değişmedi. Yarışmayı ve takım çalışmasını her zaman ciddiye aldım. Şimdi performans gösterme zamanı." dedi.

 

Son olarak yaz tatilinde Colorado'da düzenlenen bir bisiklet yarışına katılan Bottas, uzun soluklu TV dizisi The Simpsons'ın karakterlerinden Duff Man kılığına girerek yarıştı.

Yarışmada en iyi kostüm yarışmasını kazanan Fin pilot, ödülü olan bir miktar birayı seyircilere ve diğer yarışmacılara bağışladı.

Etkinlik hakkında konuşan Bottas, "Son 10 yarış oldukça yoğun geçecek, bu yüzden biraz ara vermek ve sadece yapmak istediğim şeyleri yapmak güzeldi."

"Yeni yerler görmeyi, keşfetmeyi seviyorum. Bu benim rahatlama yöntemim ve tabii ki rekabetçi bir insan olduğum için bir bisiklet yarışına katılmam gerekti, bu da eğlenceliydi."

"En iyi kostümün ödülü ağırlığınızca bira kazanmaktı ve ödülü kazanmayı gerçekten çok istiyordum. Açıkçası, çoğunlukla Amerikalı bir kalabalık vardı. Ben de The Simpsons'ı ve Duff Man'i seçtim."

"Homer'ı seçmek istedim. Ama kostümle tepeye kadar bisiklet sürebilmem gerektiğini anlamam gerekiyordu, Homer çok fazla olurdu!" dedi.

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