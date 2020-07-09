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Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"

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Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Tem 2020 18:33

Valtteri Bottas, antrenmanlarda denenecek güncellemelerin Mercedes'in vites kutusu sorunlarını çözmemesi halinde Steiermark yarışında daha dikkatli sürmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Sistemlerinde, Red Bull Ring'deki kerblerin üzerinden geçilmesi sonucunda yaşanan elektriksel karmaşıklıklar, Alman takımın Avusturya Grand Prix'si sırasında her iki aracının vites kutusununda iflas etme riski vardı. Mercedes yetkilileri, yaşadıkları sıkıntının "karışık bir sorun" olduğunu ve Steiermark GP hafta sonu öncesinde çözmeye çalıştıklarını belirttiler.

Mercedes'in sorunu çözmek için 2020 aracına yeni parçalar getireceği ve sorunu çözmeye çalışacağı anlaşılıyor.

Motorsport.com tarafından Hamilton ve kendisinin Steiermark GP'deki kerblerden kaçınmak zorunda kalıp kalmayacakları sorulduğunda, Bottas şunları söyledi: "Takım bu hafta sonu sorunları çözebilmek için bir şeyler yapmaya çalıştı."

"Açıkçası, vites kutuları açısından neler yapabileceğiniz ve neler yapamayacağınız konusunda yönetmelikler var. Bu, yapabileceklerinizi sınırlıyor."

"Ama konunun üzerine eğildiler. Sorunu çözeceğimiz konusunda olarak tamamen güveniyorum."

"Cuma günü neler olup bittiğini izlemek ve sorunun tekrar ortaya çıkıp çıkmayacağını görmek için sensörlerle çalışacağız."

"Ama eğer sorun devam ederse elbette temkinli tarafta olmamız gerekecek. Açıkçası yarışı bitirmek ve alabileceğimiz tüm puanları almak istiyoruz."

"Ama bu, olayların nasıl olduğunu görmek için Cuma gününden sonra daha fazla bakmamız gereken bir şey. Potansiyel olarak aracı farklı şekilde kullanmak zorunda kalabiliriz, bekleyip görelim."

Geçen hafta sonu yarışının son turlarındaki vites kutusu arızası tehdidine rağmen Bottas, üst üste ikinci yılda da sezonun açılış yarışını kazandı.

Bottas, "Şimdiye kadar sadece bir yarış yapıldı ve tabii ki sezona böyle başlamak sizi olumlu etkiliyor ve olumlu momentumu ve bundan aldığınız güveni korumak istiyorsunuz."

"Ama sonunda, her zamanki gibi çalışmalısınız. Her yarış hafta sonu farklı, tekrar sıfırlamalı ve sıfırdan başlamalısınız."

"Elbette önceki yarış hafta sonunda yaptığınızdan daha iyi şeyler yapmaya çalışıyorsunuz."

"Öğreniyorsunuz ve her bir yarış için çıtayı yükseltmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden sezon için gerçek planın bu olduğunu düşünüyorum."

"Yarışlar oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecek, bu yüzden hem öğrenme hem bir takım olarak nasıl çalışacağımız konusunda verimli olmalıyız. Kilit nokta bu olacak."

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Editör Alex Kalinauckas

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