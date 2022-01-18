Bottas: "Eğer 'takım oyuncusu' olmasaydım, Mercedes'teki gerilim artardı"

Finlandiyalı sürücü, Gümüş Oklar'la beş yıl geçirdi ve bu süre zarfında takım, beş takımlar şampiyonluğu elde ederken, Lewis Hamilton 2017-20 arası arka arkaya dört şampiyonluk elde etti.

Bottas bu süreçte hiç şampiyonluk savaşı veremedi ve genel olarak yedi kez dünya şampiyonunun ardındaydı.

Hedefinin şampiyonluk olduğunu gizlemeyen Bottas, bunu başaramadığı için üzgün olduğunu söyledi..

RacingNews365'in haberine göre Bottas, Beyond The Grid podcast'ine verdiği demeçte şöyle dedi: "Sonuçta çocukluğunuzdan bu yana, hedefiniz ve hayaliniz budur."

"Aklımda her zaman bir hedef olarak bu vardı ve beni çok çalışmaya sevk eden şeydi. Her gün bu spor için ne yapıyorsam, bunu başarmak amacıyla yapıyordum."

"En iyisi olmak istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Bu açıdan bakarsam benim için başarısızlıkla sonuçlanmış gibi geliyor çünkü Mercedes ile bunu yapmayı başaramadım."

"Fakat yine de elimden her şeyi denedim. Her şeyimi verdim. Sonunda gerçekleşmedi, en azından şimdilik böyle. Kariyerim hâlâ devam ediyor ve bu çılgın Formula 1 dünyasında, gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz."

Bottas, Mercedes'te geçirdiği süre zarfında genellikle Hamilton için destek rolü üstlendi ve bundan ötürü de şampiyon olmaması pek sürpriz değil.

Böyle bir şey yapmasaydı, şampiyonluk şansının daha yüksek olup olmayacağı sorulduğunda Bottas, "Keşke bunun cevabını bilseydim. Farklı yapabileceğim bir şey olsaydı bu, şansımı nasıl etkilerdi? Bunu ben de merak ediyorum."

"Tek bildiğim şey, eğer böyle bir takım oyuncusu olmasaydım, takımda daha fazla gerginlik olurdu ve Lewis'le aramda daha az işbirliği olurdu."

"Bu da uzun vadede, şu anda sahip olduğumuz kadar iyi performans gösteremeyeceğimiz anlamına gelirdi."

"Eğer uyum varsa, birlikte çalışabiliyorsak, o zaman uzun vadede takımın çıkarları doğrultusunda hareket edebiliriz. Aracı birlikte geliştirebiliriz ve her şeyi açıkça tartışabiliriz. Bu, her zaman düşünmeye çalıştığım bir şey."

"Ayrıca, her zaman tek yıllık kontratlarım oldu ve bu da her zaman önemli bir faktördü. Yani bunu yapmaya başlarsam, o zaman ne olacaktı?"

"Geleceğe ilişkin bilgiye sahip olmadan, takımı veya takım emirlerini dinlememeye başlarsam ne olacaktı? Bu her zaman bir faktördü." açıklamasını yaptı.

Bottas, yeni sezonda Alfa Romeo ile yarışacak.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images