Bottas: "Düzlüklerde hızlı olmak benim için önemli"

Mercedes pilotu Bottas, ilk antrenman seansında en iyi dereceyi yaparken, ikinci seansta ikinci sırada yer aldı.

Fin pilot turun genelinin tam gaz geçildiği 1. ve 3. sektörlerde hızlıyken, bol virajlı 2. sektörde daha yavaştı.

Bu hafta sonu beş sıra grid cezası bulunan Bottas, ayarlarda düzlüklerde hızlı olmasını sağlayacak bir ayar düzeni seçtiklerini belirtti.

Bottas seansın ardından şöyle konuştu: "Bugün çok kötü değildi ve hem kısa hem de uzun sürüşlerdeki hızımız oldukça iyiydi. Antrenmanlarda ayrıntılı karşılaştırmalar yapmak her zaman için zordur fakat en azından hissiyatın iyi olduğunu anlayabilirsiniz."

"Yani bu, olumlu bir şey ve kesinlikle düzlüklerde oldukça hızlıyken, virajları olan ikinci sektörde daha az rekabetçiydik. Fakat benim için yarışta birinci ve üçüncü sektörde hızlı olmak çok önemli."

"Eğer yağmur yağarsa kesinlikle daha faza yere basma gücü istersiniz. Bu yüzden her seansı ayrı ayrı ele almamız gerekiyor ve sıralama turları için neyi seçeceğimiz konusunda önemli bir karar almamız gerekecek."

"Hava bence o kadar da soğuk değil. Şanslıydık çünkü seansın çoğunluğu kuru zeminde geçti. Fakat bu hafta sonu her şey olabilir ve bunun için hazırlanmamız gerekiyor."

"Red Bull ile beraber mücadelenin çok yakın geçeceğini düşünüyorum. Bu gece mümkün olduğunca çok zaman kazanmaya çalışmalıyız."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images