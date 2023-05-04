Bottas: "Durumu tersine çevirebiliriz"

Alfa Romeo, 2023 sezonuna umduğu gibi başlayamayan takımlardan birisiydi ve geride kalan dört yarışta sadece altı puan alabildiler.

Sadece Bahreyn ve Avustralya'da puan alabilen Alfa Romeo'da, Valtteri Bottas'ın düşük performansı da dikkat çekiyor.

Miami GP öncesi konuşan Bottas, "Bakü'de en iyi performansı gösteremedik fakat yarıştan sonuçlar çıkardık ve yeni hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Miami'ye geri döndüğüm için mutluyum, geçen yılki yarışla ilgili güzel anılarım var."

"Hızlı bir şekilde gelişmemiz ve araçtan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor."

"Her zamankinden daha fazla motive olmuş durumdayız. Şu anda her şey zor görünüyor ama önümüzde iyi performans göstermek istediğimiz pek çok yarış var."

"Bu hafta sonu tekrar direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum. Yeni mücadeleye hazırım." dedi.

Guanyu Zhou ise şunları ekledi: "Önümüzde yeni bir yarış hafta sonu var ve bu Bakü'yü unutmak için iyi bir fırsat."

"Geçen yıl Miami'de iyi bir sonuç elde edememiştim, bu yüzden bu sefer mücadele için daha motiveyim."

"Sezonun ilk yarışlarından daha fazlasını bekliyorduk ama mücadeleye geri dönmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız."

"Bu yıl sonuçlar çok yakın, 0.1 hatta 0.010 saniye önemli. Ancak işler yolunda gittiğinde iyi sonuçlar aldığımızı da gördük."

"Takımdaki herkes çok çalışıyor. Eminim yakında hedeflediğimiz adımı atacağız."