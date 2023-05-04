Önceki / Ocon: "Miami'de mücadeleye geri dönmek istiyoruz"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Bottas: "Durumu tersine çevirebiliriz"

Valtteri Bottas, şu anda durum zor görünse bile Miami ve sonrasında durumu tersine çevirebilecekleri görüşünde.

Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Alfa Romeo, 2023 sezonuna umduğu gibi başlayamayan takımlardan birisiydi ve geride kalan dört yarışta sadece altı puan alabildiler.

Sadece Bahreyn ve Avustralya'da puan alabilen Alfa Romeo'da, Valtteri Bottas'ın düşük performansı da dikkat çekiyor.

Miami GP öncesi konuşan Bottas, "Bakü'de en iyi performansı gösteremedik fakat yarıştan sonuçlar çıkardık ve yeni hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Miami'ye geri döndüğüm için mutluyum, geçen yılki yarışla ilgili güzel anılarım var."

"Hızlı bir şekilde gelişmemiz ve araçtan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor."

"Her zamankinden daha fazla motive olmuş durumdayız. Şu anda her şey zor görünüyor ama önümüzde iyi performans göstermek istediğimiz pek çok yarış var."

"Bu hafta sonu tekrar direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum. Yeni mücadeleye hazırım." dedi.

Guanyu Zhou ise şunları ekledi:  "Önümüzde yeni bir yarış hafta sonu var ve bu Bakü'yü unutmak için iyi bir fırsat."

"Geçen yıl Miami'de iyi bir sonuç elde edememiştim, bu yüzden bu sefer mücadele  için daha motiveyim."

"Sezonun ilk yarışlarından daha fazlasını bekliyorduk ama mücadeleye geri dönmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız."

"Bu yıl sonuçlar çok yakın, 0.1 hatta 0.010 saniye önemli. Ancak işler yolunda gittiğinde iyi sonuçlar aldığımızı da gördük."

"Takımdaki herkes çok çalışıyor. Eminim yakında hedeflediğimiz adımı atacağız." 

paylaşım
yorumlar

Ocon: "Miami'de mücadeleye geri dönmek istiyoruz"
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Formula 1
Miami GP

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor" Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Formula 1
Miami GP

Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil" Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Formula 1
Miami GP

Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum" Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Son Haberler

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

F1 Formula 1
Miami GP

Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor! Liberty Media, 2024 yılında sprint yarışı sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor!

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

F1 Formula 1
Miami GP

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük" Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

SBK World Superbike
Barselona

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı! WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı' AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.