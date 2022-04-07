Bottas: "Dört DRS bölgesi Avustralya GP'yi 'taktiksel açıdan ilginç' kılabilir"

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F1 padoğu, COVİD-19 nedeniyle hafta sonunun iptal edilmesinden iki yıl sonra, 2022 sezonunun üçüncü yarışı için Melbourne'e geri döndü.

Albert Park pistinin düzeni, sürücülerin önceki yarışlarda aksiyon olmayışını eleştirmelerinin ardından, geçiş fırsatlarını artırmak ve daha iyi bir gösteri oluşturmak için yenilendi.

FIA ise bu hafta sonu için dört DRS bölgesi koyarak F1'de bir ilgi gerçekleştirdi. Hâlâ sadece iki algılama noktası olsa da, 2-3. virajlar, 8-9. virajlar, 10-11. virajlar arasında ve bir de ana düzlükte DRS bölgeleri olacak.

DRS, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da galibiyet mücadelesinde çok önemli bir rol oynadığını kanıtladı. Suudi Arabistan yarışında, Charles Leclerc ve Max Verstappen algılama noktasından önce önde olmaktan kaçındıkları için ikili arasında bir tür kovalamaca yaşandı.

Autosport/Motorsport.com tarafından, Melbourne'de dört DRS bölgesi olması hakkında düşünceleri sorulan Bottas, sürücülerin avantajlarını korumak için bir noktaya kadar oyunlar oynayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Bottas, "Bence yarışı taktiksel açıdan oldukça ilginç kılacak."

"Diğer sürücülerle yarışırken, geçiş yapmaya gelince avantajı elinde tuttuğundan emin olmak gerekiyor. Özellikle yarışın sonuna doğru bir mücadeleyse, işleri doğru zamanlamak gerekiyor."

Track overview Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu açıdan biraz farklı ve geçişi yapma fırsatları olacak. Bu nedenle dört DRS bölgesinin olması benim açımdan bir sorun değil." dedi.

Her ne kadar yeni nesil araçlar sürücülerin birbirlerini takip etmesini kolaylaştırsa da, çoğu geçiş yapmak için DRS'in önemli olduğunu söyledi.

Haas pilotu Kevin Magnussen, DRS kullanırken bir "denge" olmasının önemli olduğunu ve yeni araçların geçiş yapmak için ne kadar iyi olduğunu anlamanın zaman alacağını söyledi.

Magnussen, "Yeni araçlarla geçiş yapmanın farklı pistlerde nasıl olduğunu görmek için veri toplamaları gerekiyor."

"Böylece bir sonraki sezon için düzenlemeler yapabilirler. DRS bölgelerini kısaltabilirler, uzatabilirler veya kaldırabilirler. Bence geçişin çok kolay olması da kötü bir şey. Bir denge olmalı." dedi.

Pirelli, bu hafta sonu Avustralya'ya C5, C3 ve C2 lastiklerini getirdi.

Bottas, lastik seçimleri hakkında şunları ekledi: "Bence, yumuşak ve orta hamur arasındaki fark ilginç. İki seviye fark var."

"Bu, yumuşak hamuru açıkça sıralama lastiği yapıyor. Herkes yumuşağı sıralama için ve sertleri yarış için saklarsa şaşırmam. Ancak göreceğiz."

"C5 lastiği gerçekten tek turluk. Cumartesi günü herkesin bu lastikte olmasını ve Pazar günü bunu kullanmaktan kaçınmalarını bekliyorum."