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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Bottas: "Doğru kararlar aldık ama podyum da olabilirdi"

Çeviren:
Aybike Simay Erden

Bottas, Rusya Grand Prix'sinde geçiş lastiklerini takmak için pite bir tur daha erken gelmek istediğini ama takımın hazır olmadığını söyledi. Fin sürücü, yarışın çoğunda trafiğe takılı kaldığını ama yağmurun avantaj sağladığını açıkladı.

Bottas: "Doğru kararlar aldık ama podyum da olabilirdi"

Bottas, Rusya Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından aracında beşinci kez güç ünitesi değişikliği yapılınca grid cezası almıştı. Mercedes sürücüsü yarışa 16. sıradan başladı.

Fin pilot, Sochi'de sona yaklaşırken şiddetlenen yağmurda geçiş lastiklerini erken takarak avantaj elde etti ve beşinci sırada finiş gördü. Bottas, başladığı yere kıyasla iyi bir sonuç elde etse de yarışın büyük bir kısmında trafiğe takıldığını belirtti.

Bottas, "Bugün ilerlemek düşündüğümden çok daha zordu."

"Son ya da orta bölüme ne zaman yaklaşsam önden kayma yaşadım. Nedense bazı araçlar için her şey daha kolay göründü. Gerçekten çok zorlayıcıydı."

"Sanırım bizi bugün yağmur kurtardı. Bu sayede puan alabildik." dedi.

Red Bull sürücüsü Max Verstappen de güç ünitesi değişikliğiyle yarışa 20. sırada başlamıştı ve ikinci sırada finiş görerek podyuma çıkmayı başardı. Bottas, Verstappen'e de yağmurun avantaj sağladığı yorumlarına, "İyi ilerliyor gibi görünüyordu. Ben aynısını yapamadım."

"Asla da yapamazdım. Nedenini araştırmalıyız."

"Monza çok daha farklıydı. Orada ilerlemek çok daha kolaydı." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Nikita Mazepin, Haas VF-21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Nicholas Latifi, Williams FW43B

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Nikita Mazepin, Haas VF-21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sochi'de Pazar gününün kuru zeminde geçmesi ve Bottas'ın böyle bir fırsat yakalayıp iyi bir sonuç elde etmesi beklenmiyordu. Fin sürücü doğru kararlar verdiklerini ve güç ünitesi değiştirerek grid cezası alma nedeninin, şampiyonluk adayı Verstappen'i arkada tutmak için olmadığını açıkladı.

Bottas, "En nihayetinde doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Pite erken geldim. Aslında bir tur daha erken gelmek istemiştim ama takım hazır değildi."

"Aslında sonuç podyum da olabilirdi ama yine de erken pitlerden birini yaptık. Bu da doğru bir karardı."

"Güç ünitesi değişikliğine mecbur kaldık. Olması gereken buydu."

"Bazı sorunlar nedeniyle oldu. Max'ı arkada tutmak için değil, yarışı tamamlamak için değiştirmek zorundaydım." dedi.

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