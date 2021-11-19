Bottas: "Doğru ayarlarla başladık"

Valtteri Bottas, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında en hızlı zamanı yapmayı başardı ve Lewis Hamilton'a kıyasla 0.4 saniye daha hızlıydı.

Bottas, cuma gününün ardından şöyle dedi: "Gün, doğru ayarlara sahip olduğumuz için oldukça güzel başladı. Aslında tam da bu sebepten ötürü ilk antrenman seansında araç dengesi oldukça iyiydi."

"İkinci antrenman için sadece küçük düzeltmeler yapılması gerekiyordu. Bunun, yeni bir piste gittiğinizde, hafta sonuna başlamanın en iyi yolu olduğunu söyleyebilirim."

"Takımın ayar tahmini konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Ayarlarda, doğru noktadan da çok uzak değiliz. Ancak iki seansta bile her zaman yapılacak işler oluyor, sürüş anlamında henüz mevcut tüm hızı ortaya koyamıyorsunuz. Bu yüzden zorlamaya devam etmemiz gerekiyor."

Güçlü ikinci antrenman seansının, pole pozisyonunda olacağı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda Bottas, "Yani, iyi bir antrenman geçirdik ama dediğiniz gibi antrenman. Sadece pisti elimizden geldiğince öğrenmeye çalıştık. Aynı zamanda tempo da iyi görünüyor fakat bugünden bir şey çıkarmak zor. En azından dediğim gibi, hissiyat iyiydi ve bu hafta sonunun geri kalanı için umut verici görünüyor." dedi.

Pist limitleriyle de ilgili Bottas, "Burada bazı pist limitleri var çünkü buradaki tüm kaçış alanları asfalt, yani pist dışına çıkmak ve zaman kazanmak çok kolay. En hızlı turlarımdan bazılarında benim bile kafam karıştı. Neye izni verilip, neye izin verilmediğini bilmiyorum. Bugün sürücüler toplantısında, bunun da konuşulacak konulardan birisi olacağına eminim. Burada pistin doğası sorun yaratıyor."

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images