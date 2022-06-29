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Formula 1 Haberler

Bottas: "Doğru ayarları bulursak Silverstone'da iyi bir hafta sonu geçirebiliriz"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, doğru ayarları bulabildikleri takdirde iyi bir hafta sonu geçirebileceklerinden emin.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bottas: "Doğru ayarları bulursak Silverstone'da iyi bir hafta sonu geçirebiliriz"
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Alfa Romeo, Kanada GP hafta sonunda iyi bir performans sergiledi ve iki araçla birden puan almayı başardı.

Valtteri Bottas, Silverstone'da eğer doğru ayarları bulmayı başarırlarsa, aynı sonucu alabilecekleri konusunda iyimser.

Fin pilot şöyle dedi: "Silverstone yarışının tanıtıma ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum."

"Britanya Grand Prix'si motor sporlarının en büyük etkinliklerinden birisi. Pistin kapısından içeri girer girmez bunu hissedebiliyorsunuz."

"Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Çoğu sporumuzu çok seviyor ve biliyor. Perşembeden pazar gününe kadar harika bir atmosfer oluyor. Elbette tüm dikkatinizi işinize verseniz de böyle bir atmosfer çok fazla enerji getiriyor."

"Bu hafta sonu Montreal'de elde ettiğimiz başarıyı geliştirerek, pozitif bir hafta sonu geçireceğimize eminim."

"Kazanacak veya kaybedecek çok fazla şeyinizin olduğu pek çok yüksek hızlı virajı içerisinde barındıran bu zorlu pist için en uygun ayarları bulmak kolay değil ve bunun için her seanstan en iyi şekilde faydalanmanız çok önemli."

"Eğer aracı doğru şekilde ayarlayabilirsek, hafta sonundan gayet keyif alacağız."

Zhou Guanyu ise Montreal'de yakaladığı momentumu devam ettirmek istiyor.

"Direksiyona geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Birkaç kötü yarışın ardından Montreal'deki yarış kendime olan güvenimi artırdı ve orada Formula 1'deki en iyi sonucumu elde etmem, kaydettiğim ilerlemeyi gösteriyor."

"Bu ivmeyi devam ettirmek ve takım için daha fazla puan kazanmak istiyorum."

"Silverstone özel bir yarış olacak. Bu, Formula 1 aracıyla yarışmayı hayal ettiğim pistlerden birisi. Bu pist araçlarımızın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlıyor. Ayrıca Silverstone ile ilgili güzel anılarım var. Geçen yılki ana yarışı kazanmış ve hafta sonu üç podyum almıştım. Bu hafta sonu pozitif anılarıma yenilerini eklemek istiyorum."

"İhtiyacımız olan her şeye sahibiz fakat en yakın rakiplerimizin önüne geçmek için mükemmel bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor."

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