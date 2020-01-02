Bottas: "Devam etme fırsatım varken Mercedes'te kalmamak 'aptallık' olur"

Valtteri Bottas, Williams'taki başarılı performansının ardından 2017'de, emekli olan Nico Rosberg'in yerine Mercedes'e katılmıştı.

Fin pilot geride kalan üç yıllık dönemde performansını adım adım yükseltti ve bu yıl kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Bottas'ın sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor ve Mercedes'ten ayrılması halinde diğer takımların kendisine ilgi göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Bottas özellikle tecrübeli bir pilot arayan takımların favorisi haline gelebilir.

Bottas, 2020 sonrası için seçeneklerine bakacağını, ancak takımda kalmak istediğini söyledi.

GPToday.net'in özel röportajında Mercedes pilotu, "2021 için neler yapabileceğime karar verebilseydim, mevcut takımımla devam etmemek aptallık olurdu."

"Burada olmaktan gerçekten keyif alıyorum ve giderek daha iyi bir performans gösteriyoruz. Sürekli daha iyi bir sürücü haline geliyorum." dedi.

Gelecek yılın sonunda kontratı bitecek tek isim Bottas olmayacak. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Daniel Ricciardo ve Sebastian Vettel'in sözleşmesi de 2020 sonunda bitecek.

Üç büyük takımda sadece Charles Leclerc'in yeri garanti durumda.

Bottas, "Pek çok pilotun sözleşmesinin aynı anda sona erdiği herhangi bir dönem hatırlamıyorum. Bence ilginç bir sezon olacak. Tabii ki, ben de tıpkı diğer tüm sürücüler gibi tüm olası seçeneklere bakacağım." dedi.

Fin pilot, ralliye geçiş yapmayacağını da söyledi.

"Benim için eğlenceli bir şey ve bunu seviyorum. Bunu yapmak ve yeteneklerim için farklı şeylere sahip olmak benim için iyi."

"Hayatta ne olduğunu ya da ne olacağını asla bilemezsiniz. Ancak bunun hakkında o kadar da düşünmedim ve kendimi hâlâ bir Formula 1 pilotu olarak görüyorum. Asla asla dememelisiniz ama hâlâ Formula 1'de başarmak istediğim çok şey var."

"Bir gün ne yapmak istediğime karar vereceğim, fakat şimdilik son derece eğlenceli buluyorum."