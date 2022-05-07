Bottas: "Darbe nedeniyle egzoz ve turbo hasar gördü"

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Valtteri Bottas, ilk antrenman seansının son bölümünde, yarış çizgisinin dışına çıkarak spin attı ve aracın arkasını bariyerlere çarpı.

Darbenin etkisi büyüktü ve bundan ötürü ikinci seansın tamamını kaçırmak durumunda kaldı.

Günün ardından konuşan Bottas, şöyle dedi: "Kendi açımdan oldukça pahalıya patlayan, can sıkıcı bir hataydı. Fakat artık elden bir şey gelmiyor. Yapabileceğimiz tek şey, yarınki antrenman seansından en iyi şekilde faydalanmak. Önümüzde hâlâ önemli bir zaman dilimi var."

"Orada pistin kirli kısmına hafifçe dokundum ve arkayı kaybettim. Bu olduğunda aracı toparlayamıyorsunuz. Arkadan aldığımız darbe, egzoza ve motordaki turboya zarar verdi. Bu yüzden onları değiştirmemiz gerekiyordu. Bu da ikinci seansta piste çıkmayı imkansız kıldı."

"İyi olan şey, yarın için iyi durumdayız, herhangi bir ceza almayı beklemiyorum. Ancak egzoz hasar gördü ve turbo parçalandı"

"Pist hakkında konuşursak, bunun iyi ama zor bir pist olduğunu düşünüyorum. Sondaki kıvrımlı bölüm muhtemelen en zor kısım. Bugün pistin gelişim seviyesi büyüktü, bu yüzden cumartesi günü arayı kapatmam ve pistin ne kadar geliştiğini görmem gerekecek."

"Pistin yüzeyinin çok kirli olduğunu düşünüyorum. Bir kere çizginin dışına çıktığınızda, sizi hemen cezalandırıyor. Fakat yarın neler olacağını göreceğiz. Pist yüksek ihtimalle gelişmeye devam edecek. Bu yüzden kaybı telafi etmem gerekecek."

Bottas, Zhou Guanyu'nun yaptığı çalışmalardan memnunun.

"Neyse ki takım, Zhou ile iyi bir ilerleme kaydetti."

"Öğleden sonra Zhou ile farklı ayarlar denedik ve araç doğru yöne gidiyor gibiydi. Genel anlamda doğru yönde olduğumuzu düşünüyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 after his crash Fotoğraf: Alexander Trienitz