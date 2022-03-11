Bottas: "Daha önce karşılaşmadığımız sorunlar yaşadık"

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Sauber tarafından yönetilen İsviçreli ekip, İspanya'da zorlu bir ilk test geçirmişti ve o günden bu yana problemleri çözmek adına araç üzerinde çalışmalar yapıyorlardı.

Çözümler, perşembe günü Bahreyn'de çok daha iyi bir sürüş yapmalarına yardım etti ve Bottas, tüm Barselona testinde attığı turdan, daha fazlasını sadece yarım günde attı.

Bottas, testin kendisi için harika geçtiğini ve tek bir sorun dahi yaşamadığını söylüyordu. Bununla beraber eski Mercedes pilotu, cuma sabahı teknik bir sorunla karşılaştı ve ardından da hidrolik sorunuyla yolda kaldı.

Frederic Vasseur, bugünkü basın toplantısında, "Maalesef hidrolikte küçük bir sorun yaşadı ve kırmızı bayrağa neden oldu." dedi.

Bottas ise seans sonrası yaptığı açıklamada, önemli turlar kaybettiklerini gizlemese de pozitif kalmaya çalıştı.

Sabah sadece 25 tur atan Bottas, "Çok fazla tur kaçırdık. Başta uzun sürüşler olmak üzere bugün bir dizi ayar çalışması yapmayı planlamıştık."

"Fakat biraz sorunlu bir gün oldu. Sabah bölümünün ortasında, bize çok fazla zamana mâl olan teknik bir sorun yaşadık. Daha önce görmediğimiz farklı bir teknik sorundu."

"Günün sonunda da hidrolik sızıntısı yaşadık."

"Yani bir şeyleri kaybettik. Yine de en azından biraz sürüş yapma fırsatımız oldu. Sanırım bir ya da iki ayar testi yaptık."

"Fakat bu şartlarda araç ayarları üzerinde çalışmak hiç kolay değil. Durum şu anda akşama kıyasla çok farklı. Yine de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bottas, sorunların Barselona ile ilgili olmadığını söyleyerek şunları ekledi: "Barselona'da yaşadığımız pek çok sorun ortadan kalktı."

"Dalgalanma da bunlardan biriydi. Artık bu konuyla ilgili hiç sorunumuz yok. Bugün sorunsuz bir gün değildi. Yeni sorunlar nedeniyle biraz zor bir gündü ama çözemeyeceğimiz hiçbir şey yoktu. Bugün biraz az tur atsak da önümüzde 1.5 gün daha var."

"Dün araç, ayarlar ve tam olarak neye ihtiyaç duyduğu hakkında çok şey öğrendik. Bu yüzden yarış hafta sonu için hazırlık çalışmalarına devam etmeliyiz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Motorsport Images