Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, grid cezası sonrası yükselmekte zorlandığını ve bunun olmasını zaten beklediğini belirtti.

Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"

Sıralama turlarında temiz bir tur atamayan Valtteri Bottas, yeni motora geçtiği için aldığı beş sıralık grid cezası nedeniyle pazar günü dokuzuncu sıradan başladı.

İlk turdaki mücadelelerin ardından Yuki Tsunoda'ya da geçilen Bottas, zorlu "DRS treninde" geçiş yapmakta zorlandı ve ilk bölümü genel olarak 10. götürdü.

Rakiplerinden daha uzun süre pistte kalıp, farklı bir strateji denese de, yarışta kendisine yardım edecek bir güvenlik aracıya sanal güvenlik aracı periyodu yoktu.

Sonuç olarak Bottas, son bölümde Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı geçerek altıncı sırada finiş gördü.

Fin pilot, yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarış benim için sorunsuz geçti. Elimden gelenin en iyisini yaptım ancak sıcak hava ve pistinde doğasıyla beraber geçiş yapmak çok zordu."

"İlk bölümde AlphaTauri araçlarının ardında sıkışıp kaldım ve orada çok fazla vaki kaybettim. Aradaki hız farkı, geçiş yapmam için yeterli değildi."

"Açıkçası yarışın az çok beklediğim gibi geçtiğini söyleyebilirim."

"Bu sıcaklıklar ve tüm bu araçlarla yükselmenin zor olacağını biliyordum fakat motor cezası aldığınızda, elbette daha yavaş araçların gerisine düşüyorsunuz ama sizden çok, çok daha yavaş araçlar değiller. Bu yüzden geçiş yapmak o kadar da kolay olmuyor."

"Bugün baktığımızda, güvenlik aracı gibi şeylerden de yardım gelmedi. Bu yüzden söylediğim gibi, elimden gelen her şeyi yaptım."

Bottas, aracın kendisinin yarış boyunca iyi hissettirdiğini söylüyor.

"Araç bugün genel anlamda iyi hissettirdi. Önüm açık olduğu zaman, hissiyat her zaman çok iyiydi. Fakat yarışın çoğunu diğer araçların arkasında geçirdiğim için aracın tüm potansiyelini kullanamadım."

"Ancak aracı ayarlarından ve çalışma şeklinden oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim."

Bottas, kalan yarışlarda grid cezası almamayı umuyor.

"Bunun son cezam olmasını umuyorum. Son dört yarışta üçüncü kez ceza aldım ve gerçekten öyle olduğunu umuyorum."

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"

Önceki haber

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"

Norris, Austin performansından memnun kalmamış Birleşik Devletler GP
Formula 1

Norris, Austin performansından memnun kalmamış

Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık"

Çok Okunanlar Bugün

Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"

Alonso, FIA'nın Raikkonen kararı karşısında "şaşkına dönmüş"
Formula 1 Formula 1

Alonso, FIA'nın Raikkonen kararı karşısında "şaşkına dönmüş"

Leclerc: "Ekrana gelmediğine eminim ama en iyi performanslarımızdan biriydi"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ekrana gelmediğine eminim ama en iyi performanslarımızdan biriydi"

Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"

Hamilton: “Kirli hava bizi kötü etkiledi"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Kirli hava bizi kötü etkiledi"

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor

Horner: "Burada galibiyeti kaybetmek acı verici olurdu"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Burada galibiyeti kaybetmek acı verici olurdu"

Son Haberler

Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"

Norris, Austin performansından memnun kalmamış
Formula 1 Formula 1

Norris, Austin performansından memnun kalmamış

Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.