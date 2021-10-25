Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"

Sıralama turlarında temiz bir tur atamayan Valtteri Bottas, yeni motora geçtiği için aldığı beş sıralık grid cezası nedeniyle pazar günü dokuzuncu sıradan başladı.

İlk turdaki mücadelelerin ardından Yuki Tsunoda'ya da geçilen Bottas, zorlu "DRS treninde" geçiş yapmakta zorlandı ve ilk bölümü genel olarak 10. götürdü.

Rakiplerinden daha uzun süre pistte kalıp, farklı bir strateji denese de, yarışta kendisine yardım edecek bir güvenlik aracıya sanal güvenlik aracı periyodu yoktu.

Sonuç olarak Bottas, son bölümde Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı geçerek altıncı sırada finiş gördü.

Fin pilot, yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarış benim için sorunsuz geçti. Elimden gelenin en iyisini yaptım ancak sıcak hava ve pistinde doğasıyla beraber geçiş yapmak çok zordu."

"İlk bölümde AlphaTauri araçlarının ardında sıkışıp kaldım ve orada çok fazla vaki kaybettim. Aradaki hız farkı, geçiş yapmam için yeterli değildi."

"Açıkçası yarışın az çok beklediğim gibi geçtiğini söyleyebilirim."

"Bu sıcaklıklar ve tüm bu araçlarla yükselmenin zor olacağını biliyordum fakat motor cezası aldığınızda, elbette daha yavaş araçların gerisine düşüyorsunuz ama sizden çok, çok daha yavaş araçlar değiller. Bu yüzden geçiş yapmak o kadar da kolay olmuyor."

"Bugün baktığımızda, güvenlik aracı gibi şeylerden de yardım gelmedi. Bu yüzden söylediğim gibi, elimden gelen her şeyi yaptım."

Bottas, aracın kendisinin yarış boyunca iyi hissettirdiğini söylüyor.

"Araç bugün genel anlamda iyi hissettirdi. Önüm açık olduğu zaman, hissiyat her zaman çok iyiydi. Fakat yarışın çoğunu diğer araçların arkasında geçirdiğim için aracın tüm potansiyelini kullanamadım."

"Ancak aracı ayarlarından ve çalışma şeklinden oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim."

Bottas, kalan yarışlarda grid cezası almamayı umuyor.

"Bunun son cezam olmasını umuyorum. Son dört yarışta üçüncü kez ceza aldım ve gerçekten öyle olduğunu umuyorum."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images