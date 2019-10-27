Bottas: "Daha fazlasını yapamazdım"

Cumartesi günkü sıralama turlarında kaza yapan ve yarışa altıncı sıradan başlayan Valtteri Bottas, ilk turdaki birkaç pozisyon kaybetse de temiz bir yarış çıkardı ve stratejiyle birlikte üçüncülüğe yükseldi.

Son bölümde Sebastian Vettel'le ikincilik savaşı veren Fin pilot, sonuç olarak rakibini geçmeyi başaramayınca üçüncü sırada finiş gördü.

Bottas bunun kendileri için maksimum sonuç olduğunu söyledi.

Fin pilot, “Yarışı sevdim. Sıralama turlarındaki olaylar göz önüne alındığında, üçüncü sırada yer almak iyi bir sonuç oldu."

"Yarış hızımızdan memnunum. Başlangıçta zor anlar geçirdim ve pozisyonumu kaybettim. Sonrasında durumu telafi etmek zorunda kaldım."

"Bugün elde ettiğim sonuçtan daha fazlasını başarabileceğimi sanmıyorum.

"Araç içerisinde kendimi rahat hissediyorum. Bir yıl öncesine kıyasla daha iyi hissediyorum. İyi bir kız var, kendimden eminim ve araçta mutluyum."

"Bunu devam ettirmeliyiz. Önümüzdeki hafta sonu için sabırsızlanıyorum." dedi.