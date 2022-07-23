Bottas: "Daha fazlasını yapabiliriz"

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Alfa Romeo, sezona harika başlasa da sezon ilerledikçe geriye düştü ve Fransa'daki ilk günde ortaya koydukları performans da harika değildi.

İlk seansta koltuğunu Robert Kubica'ya bırakan Bottas, günün ardından şöyle dedi: "İlk seansı kaçırdığım göz önüne alındığında günün oldukça iyi geçtiğini söyleyebilirim."

"Aslına bakarsanız, bu bazı antrenman seanslarını kaçırdığım ilk sefer değil. Bu yüzden oldukça iyi hissettim. Ritim yakalamam birkaç turumu aldı ama araçta kendimi oldukça iyi hissettim. Yine de orta grup çok yakın görünüyor."

"Takım olarak daha fazlasını yapabileceğimize eminim, kendi tarafımda da gelecek daha fazla şey var."

"Aracımız birinci ve ikinci sektörlerde iyi görünüyor ancak son sektörde önden kayma var. Bu dengeyi bir şekilde bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu yüzden daha fazlasını yapabiliriz. Kendi tarafımda her şeyi henüz bir araya getiremedim ve bunu yaptığım takdirde çok daha hızlı olacağız."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Orta gruptaki mücadele normalden daha yakın ve bence iyi bir iş yapma konusunda harika bir fırsatımız var."

Alfa Romeo'nun yakın orta grupta geriye mi düştüğü sorusuna Bottas, "Bence bu, yarınki sıralama turlarında ve pazar günkü yarışta öğrenebileceğimiz bir şey. Dediğim gibi kendi açımdan daha fazlasının geleceğini düşünüyorum. Orta grubun yakınlığına bakarsanız, 0.2 saniye büyük bir fark yaratabilir. Burada yeni bir parçaya sahip değiliz ama umarım Budapeşte'de yeni parçalara sahip oluruz." şeklinde yanıt verdi.

Alfa Romeo'nun bu yılki zayıf noktalarından birisi, debriyaj titreşimi kaynaklı start problemleriydi. Fakat bu hafta sonu yeni bir debriyaja sahipler.

Yeni debriyaj hakkındaki soruya Bottas, "Durumu iyileştirdiğini söyleyebilirim. Elbette daha fazla start antrenmanına ihtiyacımız var ama kesinlikle doğru yönde atılmış iyi bir adım ve dediğim gibi orta grubun ne kadar yakın olduğunu düşünürsek, araçta ya da pilot olarak kendi tarafımda bulabileceğimiz her ondalık fark yaratacak." cevabını verdi.

Debriyaj titremesinin azalıp azalmadığı sorusuna Bottas, "Kesinlikle daha az titreşim hissettim. Yine de burası antrenman için en iyi yer değil çünkü pit yolunun sonundaki yol tutuş çok yüksek. Kısacası bir gelişim var ama gerçek durumu pazar günü öğreneceğiz." cevabını verdi.