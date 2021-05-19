Bottas, neden daha "bencil" bir yaklaşıma geçtiğini açıkladı

Fin pilot, Mercedes’te 5. senesine girerken takımın ondan bu süreçte bir dünya şampiyonluğu kazanmasını beklediğini düşünüyor.

Bottas, 2021 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. Mercedes pilotu, Imola’daki yarışta büyük bir kazanın ardından yarış dışı kaldı ve İspanya’daki yarışta ise takım arkadaşı Lewis Hamilton’a pozisyonunu bırakması için talimat verildi.

Buna rağmen Bottas, takımda ikinci pilot olarak görülmekten henüz endişe duymuyor çünkü şampiyonluk mücadelesinde hâlâ uzun bir yol olduğunu düşünüyor.

Fakat Fin pilot, istediği sonuca ulaşabilmek için daha kararlı bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini biliyor.

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes, 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, 3. Valtteri Bottas, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bottas, GP Racing’e verdiği demeçte “Kendimi daha ön planda tutmam önemli. Kariyerimdeki asıl amacım olan şampiyonluk için başkalarını daha az düşünmem gerek.”

“Kendinizi değiştiremezsiniz ama kariyerimdeki büyük resme bakarsınız bunun sonsuza kadar devam etmeyeceğini görürsünüz.”

“Eğer en iyi takımda 5 ya da 6 sene geçirmişseniz en azından bir kere şampiyonluğu kazanmış olmanızı beklerler. Bu işler böyle yürür, F1 de aynı şekilde ve bunu tamamen anlıyorum.”

“Takımı kesinlikle zorlamam gerek ama elbette iyi bir yönde. Bütün avantajların benden yana olmasını istiyorum ve daha iyi stratejide olan kişinin ben olduğuna emin olmak istiyorum.” dedi.

Bu sezon kontratı sona erecek olan Bottas’ın takımdaki geleceği uzun zamandır bir tartışma konusu ve George Russell ve Esteban Ocon gibi pilotlar, ana takıma geçmek için bekliyorken Toto Wolff, kendi genç sürücü programlarının dışına bile baktıklarını söyledi.

Bottas, eğer bu sene bir Mercedes pilotu olarak son yılı olursa geride bir şey bırakmayacağını ve o noktadan sonra neler olacağını bekleyip göreceğini söyledi.

Fin pilot, “Benim için ana hedef şu ana kadar yaptıklarımdan çok daha fazlasını yaparak her şeyimi ortaya koymak.”

“Bu, yarış hafta sonlarında yaptıklarım, mühendislerimden talep ettiklerim, antrenörüm ya da ailem açısından ne olursa olsun Abu Dabi’deki yarıştan sonra, geriye dönüp baktığımda elimden gelenin en iyisini yaptım diyebileceğime emin olmak istiyorum.” dedi.