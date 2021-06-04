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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Bottas: "Cuma günü benim için biraz değil, çok zordu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, cuma günkü antrenman turlarının ardından günün kendisi çok zor geçtiğini ve bunun nedenini anlayamadıklarını dile getirdi.

Bottas: "Cuma günü benim için biraz değil, çok zordu"

Mercedes, Monako'daki yarışta beklentilerin çok altında bir performans sergilemiş ve Valtteri Bottas yarış dışı kalırken, Lewis Hamilton strateji hatasıyla beraber yedinci olmuştu.

Bakü'deki ikinci antrenman seansında Mercedes, iki araçla birden ilk onun dışında kaldı ve bu durum adeta "şok etkisi" yarattı.

Kimileri Mercedes'in "blöf yaptığını" söylese de Valtteri Bottas çok zor bir cuma günü geçirdiklerini söylüyor.

Günü 2 saniye geride 16. bitiren ve sadece Williams ve Haas pilotlarını geçen Bottas, gününün biraz zor mu geçtiği sorusuna, "Evet ama 'birazın' doğru kelime olmadığını düşünüyorum. Bugün bizim için çok ama çok zordu ve açık şekilde hızlı değildik. Bu,  tamamen genel yol tutuşla ilgili görünüyor."

"Denge o kadar da kötü değildi. Evet, araç belki biraz tahmin edilemez olabilir ama sadece genel yol tutuş eksikliği ve kayma yaşıyoruz gibi hissediyorum. Bu yüzden bunun uzun bir gece olacağını düşünüyorum."

"Monako'dan daha zor bir başlangıç oldu. Evet Monako da kolay değildi ama en azından sıralama turlarında aşağı yukarı olması gereken yerdeydik. Şimdi biraz uzak görünüyoruz. Bu nedenle beklediğimizden kesinlikle daha zor bir gün oldu. Tam olarak nedenini bulmamız gerekiyor."

"Temelde yanlış olan bir şey olduğunu düşünüyorum ve bunun ne olduğunu bulmamız gerekiyor."

"Hangi yöne gitmemiz gerektiğini henüz bilmiyoruz fakat bulacağız. Dürüst olmak gerekirse dediğim gibi ana sorun yol tutuş eksikliği ve bunun pek çok nedeni olabilir. Bu yüzden şu anda bilemiyorum, bizim için kolay bir gün değil ve yapılacak çok iş var." cevabını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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