Bottas: "Cuma günlerimiz sorunlu geçiyor"

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Alfa Romeo bu yıl performans olarak iyi bir araç yapmasına rağmen yaşadığı sorunlar nedeniyle epey vakit kaybediyor.

Bu durum İspanya'daki ikinci seansta devam etti ve Bottas, motor sorunuyla yolda kaldı.

Fin pilot seansın ardından şöyle dedi: "Kokuyu aldım ve dumanı gördüm. Ondan önce de zaten bir ses gelmişti ve kulağa pek hoş gelmiyordu. Aracı henüz geri almadık, bu yüzden tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat motorla ilgili bir şey olduğuna eminim."

"Cuma günleri bizim için zor geçiyor. Maalesef çok fazla sürüş yapamıyoruz, ki bu talihsiz bir durum fakat geri dönebileceğimize eminim. Olumlu olan şey orta lastiklerle olan tek turumda araç oldukça iyiydi. Bu yüzden bunun üzerine ekleyebiliriz."

"Artık dalgalanma bir problem değil, en azından bizim için öyle. Bugün güncellemeler nedeniyle birinci antrenmanda oldukça dikkatli şekilde başladık ve giderek en iyi noktaya geldik, yine de sorun yoktu. Yarın daha fazla keşfedeceğiz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Güncellemeler denedikleri bir günde kaybettikleri zaman sorulduğunda Bottas, "Bu yıl bizim için biraz böyle gidiyor. Cuma günleri bizim için zor. Fakat bu sefer motor sorunuydu. Yani tek yapabileceğimizi yarını beklemek ve seanstan maksimumu almaya çalışmak."

"İçinde bulunduğumuz bu durum bizim için yeni bir şey değil. Eminim buna rağmen güçlü bir hafta sonu geçirebiliriz çünkü ikinci seanstaki tek turumda gerçekten iyi hissettim."

"Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. İkinci seanstaki tek tura dayanarak işlerin yolunda gittiğini söyleyebilirim. İlk seansı yargılamak zordu çünkü dalgalanma ve diğer problemlerden kaçınmak için ayarlarda çok muhafazakar davrandık. Yani temelde veri toplamak istedik."

"Ancak ikinci seanstaki o tek turumda iyiydim ve bu yüzden tek bir turdan bile çok şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum."

"En azından Zhou biraz uzun sürüş yaptı. Bence güçlü bir hafta sonu geçirebiliriz."