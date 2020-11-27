Bottas, cuma günkü performansına rağmen endişeli değil

Valtteri Bottas hem ilk antrenman seansında hem de ikinci seansta takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

İkinci seansta Max Verstappen'in de gerisinde kalan Mercedes pilotu, şöyle dedi: "Sanırım iyi bir gün oldu. Performansa ve genel hissiyata bakıldığında durum oldukça iyiydi. İlk seansta daha fazlasını yapmak mümkündü."

"Yarın üçüncü seans zor olacak çünkü biraz daha sıcak olacak. Pist sıcaklığı artacak ve rüzgar da artacak."

"Her şeye rağmen durum fena değil. Elbette dengeden tam olarak memnun değilim ve her iki seansta da trafik vardı. Turum, yaptığım hatalar nedeniyle biraz dağınıktı."

"Bu yüzden yarın çok daha fazlasını yapabilirim."

Bottas, güç düzeni için konuşmak içinse erken olduğunu düşünüyor.

"Bugünden sonuç çıkarmak zor çünkü pek çok takımın farklı programları vardı. Denememiz gereken yeni lastikler vardı. Bence her takımın farklı sürüş programları olduğu için durumu okumak zor. Ama Red Bull yukarıda görünüyor. İkinci seansta iyi görünüyorlardı."

"Buradaki en büyük zorluk lastiklerin aşırı ısınması olacak. Bugün onları doğru aralığa getirmeye çalışıyorduk ama sıcaklık artacak ve onları serin tutmaya çalışacağız."

"Sürüş tarzı tamamen farklı. Yani öğrenilecek ve yapılacak şeyler var."

Yeni lastikler sorulduğunda Bottas, "Bence bu lastikler biraz daha ağır. Performans söz konusu olduğunda çok büyük bir fark yok. Tek turda ve yarış simülasyonunda saf performans anlamında biraz daha yavaşlardı. Ama öğrenilecek çok şey var." dedi.