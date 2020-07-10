Bottas, COVID-19 protokol ihlalinden ceza almadı, Leclerc uyarıldı

Bottas ve Leclerc, Avusturya GP'nin ardından Monaco'daki evlerine gittikleri için inceleme altındaydı.

F1 pilotlarının ve personelinin yarışlar arasında seyahatini kısıtlayan bir madde yok ancak koronavirüsten etkilenme riskini minimuma indirmek için sıkı tedbirler uygulanıyor.

Yapılan incelemelerde Leclerc'in bu süreçte Ferrari ekibi dışından arkadaşlarıyla görüştüğü belirlendi ve Ferrari'ye mektup yazılarak takım içerisindeki herkesin kurallara uyması gerektiği belirtildi. Benzer uyarı geçen hafta Sebastian Vettel, Christian Horner ve Helmut Marko'ya padokta maskesiz gezdikleri ve konuştukları için verilmişti. Daha fazla ihlal halinde konuyla alakalı duruşma düzenlenebileceği belirtildi.

Bottas için yapılan incelemede ise Mercedes pilotunun dışarıdan hiç kimseyle iletişim kurmadığı, gerekli testi yaptırdığı ve bir sıkıntı olmadığı görüldü. Bunun üzerine Mercedes'e herhangi bir mektup gönderilmedi.

FIA şu ana kadar 10 binin üzerinde test uygulanmasını sağladı ve hiç pozitif vakaya rastlanmadı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, ilk yarış hafta sonunun sorunsuz geçmesinin ardından rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Seidl, "Açıkçası alınan önlemler sayesinde çok iyi bir şekilde geride kalan ilk yarışın ardından, rehavete kapılmamak ve aşırı güvende hissetmemek önemli."

"Ben sadece McLaren adına konuşabilirim. Her iki pilotumuz burada, benimleydi. Diğer takımlarda neler olduğunu bilmiyorum." dedi.