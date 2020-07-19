Bottas: "Çok kötü bir yarıştı"

Yarış sonrası yapılan açıklamalarda Bottas, şunları söyledi: "Gerçekten çok kötü bir yarış geçirdim. Benim için amaç, ikinci başlamam sebebiyle yarışı kazanmaktı, ancak startta yarışı kaybettik."

"Direksiyonumda yanan bir ışığa reaksiyon gösterdim. Hangisi olduğunu bilmiyorum, ama direksiyonumdaki panelde bir şey değişti ve starttaki ışıklar yerine ona reaksiyon verdim, bu yüzden stop ettirmeyi engelleyen sistem devreye girdi."

"Durum böyle olunca tekrardan start almam gerekti. Böylece yarışı kaybettik."

"Hâlâ grid kutumun içinde bulunduğum için bir sorun olmadı, ancak çok fazla pozisyon kaybettik ve bu durum yarışı çok zor bir hale getirdi. Sonuna kadar mücadele ederek geçirdik, Max'a da yaklaştık, ancak buna rağmen iyi puanlar kazandık."

Mercedes, Bottas'ı üçüncü kez pite aldığında, yarışın bitimine 6 tur kala Verstappen'i yakalamasını bekliyordu, ancak önündeki trafik ile Bottas, Red Bull pilotunu son turda yakalayabildi ve geçiş şansı bulamadı.

Bottas'a göre takım, doğru bir strateji sergiledi: "Bence kumar oynamaya değerdi. Lastik ömrü olarak büyük bir fark sağladık, ancak bugün bunun sonucunu yakalayamadık."

Son olarak Fin pilot, Silverstone'u heyecanla beklediğini belirtti: "Bence araç, Silverstone'da iyi olacak ve orayı heyecanla bekliyorum, ancak orada güçlü olabilmemiz için, bu hafta sonundan çıkarmamız gereken pek çok ders var."