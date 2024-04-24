Bottas: "Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var"
Sezon sonunda kontratı bitecek olan Valtteri Bottas, gelecek yıl ve sonrası için az da olsa seçeneği olduğuna inanıyor.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sauber ile üç yıllık bir anlaşma imzalayan Valtteri Bottas'ın anlaşması 2024 sezonunun ardından sona erecek.
Bottas bu süreçte zaman zaman çok iyi sürüşler çıkarsa da, araç iyi seviyede olmadığı için kendisini pek gösteremedi.
Buna zaman zaman Zhou Guanyu'ya da geçilmesi eklenince, geleceği büyük tartışma konusu oldu ve artık yakında Audi adı altında yarışacak İsviçreli ekipte kalması pek olası değil.
Bottas'ın takımdan ayrılması halinde ne yapacağı merak konusu fakat bazı kaynaklar Williams'ın bir seçenek olabileceğini öne sürüyorlar.
Fin pilot henüz ne yapacağına karar vermediğini fakat az da olsa seçeneği olduğunu dile getirdi.
Bottas şöyle konuştu: "Çok yakında sürücü piyasasında çok fazla hareketlilik olacak."
"Durum her gün değişiyor. Fernando zaten kalmak istediğini belirtti ama Carlos'un nereye gideceğini, Mercedes'in kiminle yarışacağını bilmiyoruz."
"Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var."
"Umarım önümüzdeki iki hafta içinde bir netliğe sahip oluruz. Bunun üzerinde çalışıyorum, görüşmeler çoktan başladı."
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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