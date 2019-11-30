Bottas: "Çok fazla kayma vardı"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, cuma günkü antrenmanlarda güçlü bir performans sergilese de, bunu cumartesi gününe taşımayı başaramadı.

Fin pilot, hafta sonu öncesinde zaten motor cezası almıştı ve yarışa son sıradan başlayacaktı. Buna rağmen sıralama turlarında yer aldı.

Seans sonrası konuşan Bottas, ikinci sırada tamamladığı sıralama turlarında antrenman turlarına kıyasla daha fazla kayma yaşadığını dile getirdi.

"Doğruyu söylemek gerekirse Mercedes için oldukça güçlü bir gün oldu. Buna rağmen araçta dün olduğu kadar rahat hissettiğimi söyleyemem."

"Bugün seans boyunca çok fazla kayma vardı ve zorlandık. Ayrıca Lewis düne kıyasla iyi bir gelişim kaybetmeyi başardı iyi turlar ortaya koydu. Bugün daha hızlı olan oydu."

"Ne olursa olsun zaten yarışa son sıradan başlayacaktım ve şimdi neler olacağını göreceğiz."

Podyumun mümkün olup olmadığı sorulduğunda, "Bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Hızlı bir aracımız var ve pazar günü genel olarak cumartesine kıyasla bizim için daha iyi oluyor. Bu yüzden yarın her şeyimizi vereceğiz." yanıtını verdi.