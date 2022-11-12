Bottas: "Çok daha iyi olabilirdik"
Valtteri Bottas, sıralama turlarının ardından Alfa Romeo'nun strateji hatasından ötürü çok daha iyi bir sonuç alma fırsatını kaçırdıklarını söyledi.
Alfa Romeo pilotları sıralama turlarının ilk bölümünde yumuşak lastiklere çok geç geçtiler. Bundan ötürü de lastikleri yeterince iyi ısıtamadılar. Haliyle Zhou Guanyu 17. olurken, Valtteri Bottas 18. oldu.
Bottas seansın ardından şöyle dedi: "Özellikle de ilk antrenmandaki güçlü performansımızın ardından bu sonuç büyük hayal kırıklığı oldu."
"Pit stoplarda geçiş lastiğiyle devam etme kararı aldık ve bunun yanlış seçim olduğu ortaya çıktı: ilk turumda bir Williams'ın zorlandığını gördüm ve geçiş lastiklerinde kalmaya karar verdim."
"Sonrasında en iyi seçeneğin yumuşak lastikler olduğunu fark ettik ve tekrar pite girdik ancak bu lastikleri olması gereken sıcaklığa getirmek için iki tur yeterli değildi."
"Yine de elimizden geleni yapmalıyız. Puan almak için iki günümüz var ve kuru zemindeki hızımız göz önüne alındığında, iyi bir sonuç almaya çalışacağız."
Zhou Guanyu da strateji hatasına dikkat çekti.
"Bu şartların ne kadar kaygan olduğunu düşünürsek, başlangıçta her şey sorunsuz gidiyordu. Ne yazık ki pite bir ya da iki tur geç girdi ve kuru zemin lastikleriyle sadece bir zaman turum oldu, bu yüzden her şeyi bir araya getirmek imkansızdı."
"İkinci bölümü ufak bir farkla kaçırmak üzücü. Eğer bir tur daha atabilseydik muhtemelen daha iyi olacaktık, bu yüzden biraz zor bir durum."
"Yumuşak lastiklerle gerçekten iyi bir tur attım, bu yüzden bugün yapabileceğimiz daha fazla şey vardı. Böyle düşününce durum daha da sinir bozucu oluyor."
"Yine de umarım yarın biraz ilerleme kaydedebilir ve Pazar günkü yarış öncesinde başlangıç pozisyonumuzu geliştirebiliriz."
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