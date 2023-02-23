Bottas: "Çoğu araçta hâlâ dalgalanma sorunu var"

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Fin pilot, hâlâ yapılacak çok iş olduğunu düşünse de çok iyi bir başlangıç yaptıklarına inanıyor.

Bottas, "Bugün araç iyi hissettirdi. Diğer araçların ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum ama geçen yıla göre bazı gelişmeler olduğunu hissedebiliyorum."

"Bugüne dair en olumlu şey, geçen yılki testlerin aksine tek bir sorun bile yaşamamış olmamız, yani en azından doğru adımlarla başladık."

"Yani evet, iyi bir ilk gündü ama hâlâ yapacak çok iş var, iki gün çok fazla değil ama iyi bir başlangıç noktamız ve bazı gelişmeler var."

"Örneğin, aracın arka tarafı kesinlikle daha dengeli hale geldi ki bu geçen yıl bir zayıflıktı, özellikle de yüksek hızlı virajlarda."

"Yine de özellikle daha düşük hızlardaki denge için ince ayarlar yapmamız gerekiyor, ön tarafın kilitlenmesi ve ardından önden kayma ile biraz mücadele ediyoruz; yani bu tür şeyler var ama çözemeyeceğimiz bir şey yok." dedi.

2022 aracıyla kıyaslama yapması istendiğinde Bottas, "Geçen yıl bu zamanlara göre dalgalanma sorunu kesinlikle daha iyi ama ortadan kalkmadı."

"Yani bu problem hâlâ var, bu yüzden bazı ayarlardan biraz ödün vermeniz gerekiyor, ama görünüşe göre pistin bazı bölümlerinde çoğu araçta hâlâ var."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ayrıca geçen yıl, düşük hızlı virajlarla yüksek hızlı virajlar arasında çok büyük fark vardı. Yani düşük hızlı virajlarda her zaman önden kayma yaşıyorduk ve yüksek hızda arkadan kayma yaşıyorduk."

"Şimdi düşük ve yüksek hız arasındaki denge penceresi daha birleşik, yani daha öngörülebilir. Geçen yıl çoğu zaman ayarlar konusunda sıkışıp kalmıştık ama şimdi mekanik unsurları keşfetmek için daha fazla fırsatımız olabilir."

"Bunların yanı sıra geçen yıl şasi tarafında yaşadığımız tüm ana sorunların iyi tespit edildiğini ve birçok konseptin değiştirildiğini hissediyorum, örneğin birden fazla sorun yaşadığımız soğutma gibi."

"En azından bugün, iki yarış mesafesini sorunsuz katedebileceğimizi gösterdik, bu iyi bir şey. Bu yüzden geçen yıldan kesinlikle daha iyi olacağından eminim. Açıkçası geçen yıl Ferrari tarafında epeyce sorun yaşadık ama şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Yine de konuşmak için daha çok erken, yani zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Bottas, favori üç takımın aynı kalacağını fakat orta grubun birbirine daha yaklaşacağını düşünüyor.

Alfa Romeo pilotu, "Red Bull'un, Ferrari'nin ve Mercedes'in de güçlü olması beni şaşırtmaz."

"Bir tahminde bulunmam gerekirse, en azından orta grup daha yakın olacak. Ve en azından gördüğümüz tur zamanlarından, motor modellerimizden ve yakıt yükümüzden biliyoruz ki saniyeler uzakta değiliz." dedi.