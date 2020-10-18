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Formula 1 / Son dakika

Bottas, Citroen C3 R5 ralli aracını test etti

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Bottas, Citroen C3 R5 ralli aracını test etti
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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Formula 1'in olmadığı bu hafta Fransa'ya giderek Citroen C3 R5 ralli aracını test etti.

Daha önce de birçok kez ralli aracı kullanan ve yarışa katılan Bottas, PH Sport ekibi tarafından hazırlanan Citroen C3 R5 ralli aracının koltuğuna oturdu.

Bottas'ın testi Cuma günü gerçekleşti ve bu testle birlikte onun, WRC'nin Monza'da gerçekleştirilecek son ayağına katılabileceği iddiaları gündeme geldi. Ancak aynı hafta sonunda Bahreyn yarışı olacağı için bu pek mümkün olmayacak.

Bottas'ın Citroen C3 R5 testinden kareler >>

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Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
1/9

Fotoğraf: Aurélien Vialatte

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
2/9

Fotoğraf: Aurélien Vialatte

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
3/9

Fotoğraf: Aurélien Vialatte

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
4/9

Fotoğraf: Aurélien Vialatte

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
5/9

Fotoğraf: Aurélien Vialatte

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
6/9

Fotoğraf: Aurélien Vialatte

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
7/9

Fotoğraf: Aurélien Vialatte

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
8/9

Fotoğraf: Aurélien Vialatte

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5

Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
9/9

Fotoğraf: Aurélien Vialatte

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Ralli
Editör Abdullah Çelik

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