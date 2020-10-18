Bottas, Citroen C3 R5 ralli aracını test etti
paylaşım
yorumlar
Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Formula 1'in olmadığı bu hafta Fransa'ya giderek Citroen C3 R5 ralli aracını test etti.
Daha önce de birçok kez ralli aracı kullanan ve yarışa katılan Bottas, PH Sport ekibi tarafından hazırlanan Citroen C3 R5 ralli aracının koltuğuna oturdu.
Bottas'ın testi Cuma günü gerçekleşti ve bu testle birlikte onun, WRC'nin Monza'da gerçekleştirilecek son ayağına katılabileceği iddiaları gündeme geldi. Ancak aynı hafta sonunda Bahreyn yarışı olacağı için bu pek mümkün olmayacak.
Bottas'ın Citroen C3 R5 testinden kareler >>
Slider
Liste
Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
1/9
Fotoğraf: Aurélien Vialatte
Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
2/9
Fotoğraf: Aurélien Vialatte
Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
3/9
Fotoğraf: Aurélien Vialatte
Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
4/9
Fotoğraf: Aurélien Vialatte
Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
5/9
Fotoğraf: Aurélien Vialatte
Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
6/9
Fotoğraf: Aurélien Vialatte
Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
7/9
Fotoğraf: Aurélien Vialatte
Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
8/9
Fotoğraf: Aurélien Vialatte
Valtteri Bottas, PH Sport testing the Citroen R5
9/9
Fotoğraf: Aurélien Vialatte
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , Ralli
|Editör
|Abdullah Çelik
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Bottas, Citroen C3 R5 ralli aracını test etti
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov