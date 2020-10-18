Bottas, Citroen C3 R5 ralli aracını test etti

Daha önce de birçok kez ralli aracı kullanan ve yarışa katılan Bottas, PH Sport ekibi tarafından hazırlanan Citroen C3 R5 ralli aracının koltuğuna oturdu.

Bottas'ın testi Cuma günü gerçekleşti ve bu testle birlikte onun, WRC'nin Monza'da gerçekleştirilecek son ayağına katılabileceği iddiaları gündeme geldi. Ancak aynı hafta sonunda Bahreyn yarışı olacağı için bu pek mümkün olmayacak.

Bottas'ın Citroen C3 R5 testinden kareler >>