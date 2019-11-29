Bottas: "Ceza yaklaşımımı etkilemeyecek"
Valtteri Bottas grid cezasının yarışa olan yaklaşımını etkilemeyeceğini söyledi.
Valtteri Bottas, Brezilya GP'de güç ünitesi sorunu yaşamasının ardından yarış dışı kalmıştı.
Fin pilot bu hafta sonu yeni bir motora geçti ve yarış için 10 sıra grid cezası almış olacak.
Yine de şampiyonayı ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Bottas, bu cezanın yaklaşımı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.
Bottas, “Şampiyonluğun Brezilya GP'den önce verilmesi iyi oldu. Çünkü eğer şampiyonluk son iki yarışa kalsaydı, oradaki yarış dışı ve buradaki grid cezası kesinlikle daha acı verici olurdu."
"Ancak şampiyonayla ilgili her şey zaten belli oldu. Yani bu cezayı kabullenebilirsiniz... İyi bir başlangıç yapmalı ve sonrasında performansımın üzerine eklemeliyim."
"Grid cezası yarışa olan yaklaşımımı etkilemeyecek. Hatta tamamen yeni bir güç ünite olduğu için yarışı kazanmayı hedefliyorum. Şimdi benim için sıralama turları sonuçları önemli değil. Bu yüzden yarışa öncelik vereceğiz ve hazırlanacağız. En iyi ayarları bulmak ve aracı bu pistte en yüksek hıza getirmek gerekir."
"Motivasyonum her yarış yüksektir. Bu cezayı kabulleniyorum ve daha fazla geçiş yapmak için risk alacağım." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Bottas: "Ceza yaklaşımımı etkilemeyecek"
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