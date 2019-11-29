Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
02 Saat
:
38 Dakika
:
44 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Ceza yaklaşımımı etkilemeyecek"

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Ceza yaklaşımımı etkilemeyecek"
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 05:54

Valtteri Bottas grid cezasının yarışa olan yaklaşımını etkilemeyeceğini söyledi.

Valtteri Bottas, Brezilya GP'de güç ünitesi sorunu yaşamasının ardından yarış dışı kalmıştı.

Fin pilot bu hafta sonu yeni bir motora geçti ve yarış için 10 sıra grid cezası almış olacak.

Yine de şampiyonayı ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Bottas, bu cezanın yaklaşımı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.

Bottas, “Şampiyonluğun Brezilya GP'den önce verilmesi iyi oldu. Çünkü eğer şampiyonluk son iki yarışa kalsaydı, oradaki yarış dışı ve buradaki grid cezası kesinlikle daha acı verici olurdu."

"Ancak şampiyonayla ilgili her şey zaten belli oldu. Yani bu cezayı kabullenebilirsiniz... İyi bir başlangıç yapmalı ve sonrasında performansımın üzerine eklemeliyim."

"Grid cezası yarışa olan yaklaşımımı etkilemeyecek. Hatta tamamen yeni bir güç ünite olduğu için yarışı kazanmayı hedefliyorum. Şimdi benim için sıralama turları sonuçları önemli değil. Bu yüzden yarışa öncelik vereceğiz ve hazırlanacağız. En iyi ayarları bulmak ve aracı bu pistte en yüksek hıza getirmek gerekir."

"Motivasyonum her yarış yüksektir. Bu cezayı kabulleniyorum ve daha fazla geçiş yapmak için risk alacağım." dedi.

Sonraki haber
Schumacher, 2020'de daha güçlü olacağından emin

Önceki haber

Schumacher, 2020'de daha güçlü olacağından emin
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
02 Saat
:
38 Dakika
:
44 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Yorum: 2021 F1 pilot pazarının anahtarı Hamilton'da

2
Formula 1

Schumacher, 2020'de daha güçlü olacağından emin

44dk
3
GENEL

29 Kasım - 1 Aralık Yarış Programı

4
Formula 1

Valtteri Bottas boşandı

5
Formula 1

Leclerc: "Vettel ile daha az agresif olmalıyız"

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Bottas: "Ceza yaklaşımımı etkilemeyecek"
F1

Bottas: "Ceza yaklaşımımı etkilemeyecek"

Schumacher, 2020'de daha güçlü olacağından emin
F1

Schumacher, 2020'de daha güçlü olacağından emin

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil
F1

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil

Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak
F1

Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak

Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”
F1

Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.