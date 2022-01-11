Bottas, çaylak Zhou'ya yardımcı olmaya çalışacak

Alfa Romeo, son yıllarda Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen ikilisiyle mücadele etmişti. Fakat Raikkonen'in emekli olmayı seçmesi ve Giovinazzi ile de yola devam etmeme kararının ardından Alfa Romeo, yeni sezona yeni bir sürü kadrosuyla başlıyor.

Raikkonen'in yerini 2017'den beri Mercedes için yarışan Valtteri Bottas alırken, Giovinazzi'nin yerini ise genç F2 pilotu Guanyu Zhou aldı.

Bottas'ın tecrübesi takım için faydalı olduğu kadar, genç sürücü Zhou için de faydalı olacak.

Bottas da Çinli sürücüyle mümkün olduğunca yakından çalışmayı hedefliyor.

Bottas, RacingNews365'e şunları söyledi: "Herhangi bir Formula 1 ekibine katıldığınızda, çevrenizde size rehberlik edecek ve size yardımcı olacak pek çok akıllı insan vardır."

"Takım arkadaşı olacağımız için ben de ona yardım etmeye hazırım."

"Bence bir takım olarak çalışmalıyız, güçlü bir ekip olmalıyız çünkü bu bizim doğru yönde ilerlememizi, iyi sonuçlar elde etmemizi ve çok puan kazanmamızı sağlayacak. Onunla çalışmaya hazırım."

"Yani bunu sabırsızlıkla beklediğimi söyleyebilirim."

Bottas, takım arkadaşı seçiminde Alfa Romeo'ya güveniyor

Alfa Romeo'nun ikinci koltuğu, uzun süre boyunca boş kaldı ve nihayetinde takımın tercihi Zhou'dan yana oldu.

İsviçreli ekibin yeni takım arkadaşının kim olacağı konusunda kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulduğunda Bottas, doğru kararı verme konusunda takım patronu Fred Vasseur'e güvendiğini söyledi.

Fin pilot, "Neler olup bittiği ve ne olacağı konusunda, tıpkı resmi açıklamadan hemen önce olduğu gibi bilgilendirildim."

"Fakat karar Fred'indi. Takım için neyin en iyi olduğuna karar verme konusunda ona güveniyorum ve o da böyle bir karar verdi." dedi.

Alfa Romeo geçen yılı dokuzuncu sırada tamamlamış ve sadece Haas'ı geçmişti.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images